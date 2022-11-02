Сериалы для тех, кто соскучился по «Шерлоку»

Для тех, кто находится в поисках классного детективного сериала на вечер, «Рамблер» собрал топ проектов, от которых будет сложно оторваться.
Детективная комедия от Hulu о разношерстной компании незнакомцев, которые живут в роскошной высотке на Манхэттене и обожают криминальные рассказы. Когда в их доме происходит убийство, диванные детективы объединяются, чтобы найти преступника. В главных ролях Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт.
Агент ФБР Кларисса Старлинг после поимки Буффало Билла снова берется за расследование дел об убийствах, происходящих на фоне политических интриг. Параллельно девушке придется разобраться с детскими травмами и семейными тайнами, которые отравляют ей жизнь.
Детективный сериал снят по мотивам серии книг Роберта Гэлбрейта (это псевдоним создательницы «Гарри Поттера» Джоан Роулинг). По сюжету ветеран афганской войны Корморан Страйк и его помощница Робин берутся за расследование самых неоднозначных и запутанных преступлений.
Кейт Уинслет в мини-сериале HBO, события которого разворачиваются в небольшом пенсильванском городе, где происходит жестокое убийство. Главной героине предстоит раскрыть преступление, а параллельно не дать собственной жизни пойти под откос.
Молодой инспектор Джозеф Чандлер и его напарник детектив-сержант Рэй Майлс ищут убийц, которые подражают знаменитым преступникам прошлого. Им придется бросить вызов современному Джеку Потрошителю, последователям братьев Крэй и охотникам за ведьмами, но для начала новоиспеченным напарникам предстоит найти общий язык для совместной работы.