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1 час назад

Детективные сериалы для тех, кто соскучился по «Шерлоку»

Мира Маркина

Для тех, кто находится в поисках классного детективного сериала на вечер, «Рамблер» собрал топ проектов, от которых будет сложно оторваться.

Сериалы для тех, кто соскучился по «Шерлоку»
Фото: Кадр из сериала "Убийства в одном здании" Кадр из сериала "Убийства в одном здании"

«Убийства в одном здании»

Детективная комедия от Hulu о разношерстной компании незнакомцев, которые живут в роскошной высотке на Манхэттене и обожают криминальные рассказы. Когда в их доме происходит убийство, диванные детективы объединяются, чтобы найти преступника. В главных ролях Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт.

Кадр из сериала "Убийства в одном здании"

«Кларисса»

Агент ФБР Кларисса Старлинг после поимки Буффало Билла снова берется за расследование дел об убийствах, происходящих на фоне политических интриг. Параллельно девушке придется разобраться с детскими травмами и семейными тайнами, которые отравляют ей жизнь.

Кадр из сериала "Кларисса"

«Страйк»

Детективный сериал снят по мотивам серии книг Роберта Гэлбрейта (это псевдоним создательницы «Гарри Поттера» Джоан Роулинг). По сюжету ветеран афганской войны Корморан Страйк и его помощница Робин берутся за расследование самых неоднозначных и запутанных преступлений.

Кадр из сериала "Страйк"

«Мейр из Исттауна»

Кейт Уинслет в мини-сериале HBO, события которого разворачиваются в небольшом пенсильванском городе, где происходит жестокое убийство. Главной героине предстоит раскрыть преступление, а параллельно не дать собственной жизни пойти под откос.

Кадр из сериала «Мейр из Исттауна»

«Уайтчепел» («Современный потрошитель»)

Молодой инспектор Джозеф Чандлер и его напарник детектив-сержант Рэй Майлс ищут убийц, которые подражают знаменитым преступникам прошлого. Им придется бросить вызов современному Джеку Потрошителю, последователям братьев Крэй и охотникам за ведьмами, но для начала новоиспеченным напарникам предстоит найти общий язык для совместной работы.

Кадр из сериала "Уайтчепел"
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