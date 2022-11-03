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1 час назад

Джейкоб Элорди сыграет главную роль в сериале «Узкая дорога на дальний север»

Inc-News

Это будет телеадаптация одноимённого романа Ричарда Фланагана о военнопленных, строивших Тайско-Бирманскую железную дорогу.

Джейкоб Элорди сыграет главную роль в «Узкой дороге на дальний север»
Фото: Inc-NewsInc-News

Джейкоб Элорди подписал контракт на участие в историческом мини-сериале Sony Pictures Television "Узкая дорога на дальний север». 25-летний актёр исполнит главную роль Дорриго Эванса – «военного хирурга, чей быстротечный, но запретный роман с Эми, молодой женой его дяди, разворачивается на фоне тайского лагеря для военнопленных во время Второй мировой войны». Тогда десятки тысяч австралийцев, попавших в него, строили Дорогу смерти, в частности, железнодорожный мост через реку Квай. Условия работы были невыносимы, и очень много заключённых погибло из-за голода и антисанитарии. Литературной основой сценария послужит одноимённый роман Ричарда Фланагана, удостоенный в 2014-м году Букеровской премии.

На съёмки пятисерийного сериала Элорди отправится в родную Австралию. «Мы рады присоединению Джейкоба к нашему проекту», - сообщил журналистам исполнительный продюсер Джо Портер. «Роль Дорриго Эванса потребует от исполнителя многослойности – на экране должны быть отражены сила, чувствительность и харизма. И мы уверены, этих качеств у него в избытке».

В настоящее время Элорди снимается в роли Элвиса Пресли в фильме Софии Копполы «Присцилла». А ещё раньше он стал известен широкому кругу зрителей по молодёжному сериалу «Эйфория», в котором сыграл Нэйта Джейкобса.

Сериалы,Эйфория,Элвис Пресли,
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