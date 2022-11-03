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38 минут назад

Обри Плаза из «Парков и зон отдыха» сыграет в сериале «Агата: Ковен Хаоса» от Marvel

runews24.ru

К актёрскому составу сериала присоединилась звезда «Парков и зон отдыха», «Легиона» Обри Плаза. Об этом пишет издание Variety со ссылкой на собственные источники.

Обри Плаза сыграет в сериале «Агата: Ковен Хаоса» от Marvel
Фото: runews24.rurunews24.ru

Также Deadline сообщает, что актриса сыграет антагониста. Представители Плазы пока никак не прокомментировали это.

В сериале также сыграет Кэтрин Хан, которая вновь будет ведьмой Агатой Харкнесс. Актриса Эмма Коулфилд вернётся к роли жительницы Вествью по имени Дотти. Неизвестная пока роль досталась Джо Локу.

Сериал создаёт Жаклин Шеффер – исполнительный продюсер и сценарист «Ванда/Вижн».

Сериалы,Легион,Жаклин Шеффер,
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