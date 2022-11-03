Захватывающие сериалы, которые вы успеете посмотреть за три выходных

Для тех, кто еще не построил планы на трехдневные выходные, «Рамблер» собрал топ мини-сериалов, которые смотрятся на одном дыхании.

Фото: Кадр из сериала "Почему не Эванс?" Кадр из сериала "Почему не Эванс?"

«Почему не Эванс?»

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Британский детективный мини-сериал, снятый по мотивам одноименного произведения Агаты Кристи. В центре сюжета – сын епископа Бобби Джонс, который становится невольным свидетелем смерти раненного мужчины. Перед кончиной незнакомец успевает задать вопрос: «Почему они не спросили Эванса?». В кармане умершего юноша находит фотографию красивой женщины. Эти два факта – все, что поможет разгадать тайну личности погибшего и причину его смерти. В главных ролях: Люси Бойтон и Уилл Поултер.

Кадр из сериала "Почему не Эванс?"

«Острые предметы»

Психологическая драма с элементами детектива Жана-Марка Валле по мотивам одноименного романа Гиллиан Флинн – автора «Исчезнувшей». В центре сюжета – не особо удачливый репортер Камилла Прикер, отправившаяся корреспондентом в маленький город, в котором она родилась и выросла, чтобы осветить загадочные преступления. Главную роль в сериале сыграла Эми Адамс.

Кадр из сериала "Острые предметы"

«И пока тлеют пожары»

Экранизация одноименного бестселлера Селесты Инг, которая рассказывает о миссис Ричардсон и ее семье, чей уклад нарушается, когда в городе появляется новая жительница Миа Уоррен. Вместе со своей дочерью-подростком она путешествует по стране, делает, что хочет, а на устоявшиеся правила ей плевать. Между этими женщинами вспыхивает настоящий пожар противостояния, однако их встреча обернется для обеих неожиданными последствиями.

Кадр из сериала "И пока тлеют пожары"

«Чужак»

Десятисерийный проект HBO по бестселлеру Стивена Кинга. Тренера обвиняют в убийстве мальчика из его команды (отпечатки пальцев указывают на него), но… в момент убийства он находился в 90 километрах от места преступления. Детектив, расследующий дело, начинает подозревать, что в случившемся замешано нечто сверхъестественное…

Кадр из сериала "Чужак"

«Девять совсем незнакомых людей»

События (всего восемь эпизодов) разворачиваются на элитном курорте и рассказывают о девяти обеспеченных жителях современного мегаполиса, приехавших поправить здоровье и разобраться с личными проблемами. Правда, они еще не знают, насколько необычные и жуткие методы лечения здесь используются. В главных ролях Николь Кидман, Люк Эванс, Реджина Холл, Мелисса Маккарти и Майкл Шеннон.

Кадр из сериала "Девять совсем незнакомых людей"

«Почему женщины убивают»

Комедийно-драматический сериал от создателя «Отчаянных домохозяек» Марка Черри, действие которого разворачивается в разных эпохах, рассказывает о женщинах, которых лучше не бесить – ведь в порыве гнева (или отчаяния) они способны на все и даже на убийство.

Кадр из сериала "Почему женщины убивают"

«Защищая Джейкоба»

В одном из районов Бостона произошло жестокое убийство школьника. Подозревается друг и одноклассник погибшего Джейкоб, сын помощника окружного прокурора. Все улики указывают на Джейкоба, но отец отказывается верить в виновность сына и должен выбрать, что для него важнее — правосудие или семья. В главных ролях: Крис Эванс, Мишель Докери и Джейден Мартелл.