Захватывающие сериалы, которые вы успеете посмотреть за три выходных

Для тех, кто еще не построил планы на трехдневные выходные, «Рамблер» собрал топ мини-сериалов, которые смотрятся на одном дыхании.
Британский детективный мини-сериал, снятый по мотивам одноименного произведения Агаты Кристи. В центре сюжета – сын епископа Бобби Джонс, который становится невольным свидетелем смерти раненного мужчины. Перед кончиной незнакомец успевает задать вопрос: «Почему они не спросили Эванса?». В кармане умершего юноша находит фотографию красивой женщины. Эти два факта – все, что поможет разгадать тайну личности погибшего и причину его смерти. В главных ролях: Люси Бойтон и Уилл Поултер.
Психологическая драма с элементами детектива Жана-Марка Валле по мотивам одноименного романа Гиллиан Флинн – автора «Исчезнувшей». В центре сюжета – не особо удачливый репортер Камилла Прикер, отправившаяся корреспондентом в маленький город, в котором она родилась и выросла, чтобы осветить загадочные преступления. Главную роль в сериале сыграла Эми Адамс.
Экранизация одноименного бестселлера Селесты Инг, которая рассказывает о миссис Ричардсон и ее семье, чей уклад нарушается, когда в городе появляется новая жительница Миа Уоррен. Вместе со своей дочерью-подростком она путешествует по стране, делает, что хочет, а на устоявшиеся правила ей плевать. Между этими женщинами вспыхивает настоящий пожар противостояния, однако их встреча обернется для обеих неожиданными последствиями.
Десятисерийный проект HBO по бестселлеру Стивена Кинга. Тренера обвиняют в убийстве мальчика из его команды (отпечатки пальцев указывают на него), но… в момент убийства он находился в 90 километрах от места преступления. Детектив, расследующий дело, начинает подозревать, что в случившемся замешано нечто сверхъестественное…
События (всего восемь эпизодов) разворачиваются на элитном курорте и рассказывают о девяти обеспеченных жителях современного мегаполиса, приехавших поправить здоровье и разобраться с личными проблемами. Правда, они еще не знают, насколько необычные и жуткие методы лечения здесь используются. В главных ролях Николь Кидман, Люк Эванс, Реджина Холл, Мелисса Маккарти и Майкл Шеннон.
Комедийно-драматический сериал от создателя «Отчаянных домохозяек» Марка Черри, действие которого разворачивается в разных эпохах, рассказывает о женщинах, которых лучше не бесить – ведь в порыве гнева (или отчаяния) они способны на все и даже на убийство.
В одном из районов Бостона произошло жестокое убийство школьника. Подозревается друг и одноклассник погибшего Джейкоб, сын помощника окружного прокурора. Все улики указывают на Джейкоба, но отец отказывается верить в виновность сына и должен выбрать, что для него важнее — правосудие или семья. В главных ролях: Крис Эванс, Мишель Докери и Джейден Мартелл.