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1 час назад

Netflix продлевает «Песочного человека» на второй сезон

Mainstyle

Предстоящий сезон расширит вселенную британского фантаста Нила Геймана, однако детали сюжета и количество эпизодов пока остаются в тайне.

Netflix продлевает «Песочного человека» на второй сезон
Фото: MainstyleMainstyle

«Миллионы и миллионы людей приветствовали, смотрели и любили “Песочного человека” на Netflix, от преданных поклонников до людей, которым было просто любопытно, но все они затем стали одержимы Властителем Снов, его семьёй и окружающими их событиями. Мне доставляет невероятное удовольствие сказать, что мы, работая с Netflix и Warner Bros., будем воплощать в жизнь ещё больше историй о Песочном человеке», — сказал Гейман в своем заявлении.

Писатель добавил:

«Есть несколько удивительных историй, ожидающих Морфея и остальных Бесконечных. Но никто не будет счастливее, чем актёры и съёмочная группа Песочного человека”: они самые большие поклонники сериала. А теперь пришло время вернуться к работе. Да и Люцифер ждёт, когда Морфей вернётся в ад...»

Кадр из сериала «Песочный человек», 2022

Сериал, появившийся в августе, вызвал положительный отклик зрителей как за кастинг, так и за атмосферу экранизации.

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