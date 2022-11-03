Netflix продлевает «Песочного человека» на второй сезон

«Миллионы и миллионы людей приветствовали, смотрели и любили “Песочного человека” на Netflix, от преданных поклонников до людей, которым было просто любопытно, но все они затем стали одержимы Властителем Снов, его семьёй и окружающими их событиями. Мне доставляет невероятное удовольствие сказать, что мы, работая с Netflix и Warner Bros., будем воплощать в жизнь ещё больше историй о Песочном человеке», — сказал Гейман в своем заявлении.