Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+11° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
19 минут назад

Вернуть Генри Кавилла в «Ведьмака» хотят уже более 60 тыс. фанатов

Чемпионат.com

Несколько дней назад фанаты создали петицию на сайте Change.org. с просьбой вернуть Генри Кавилла в «Ведьмака». Новость об уходе актёра из сериала шокировала людей, поэтому они не захотели сидеть сложа руки.

Вернуть Кавилла в «Ведьмака» хотят уже более 60 тыс. фанатов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На момент создания у петиции было всего 3 тыс. подписей, однако на сегодняшний день количество подписавшихся людей превышает 60 тыc. Скорее всего, это ни к чему не приведёт, однако приятно видеть, что фанаты не могут просто так отпустить любимого актёра.

Также в петиции просят уволить всю команду сценаристов, потому что якобы из-за разногласий с ними Кавилл и решил покинуть проект. Напомним, что вместо Кавилла роль Геральта с четвёртого сезона будет исполнять Лиам Хемсворт — брат Криса Хемсворта, который играет Тора в фильмах Marvel Studios.

Сериалы,Генри Кавилл,Лиам Хемсворт,Крис Хемсворт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители