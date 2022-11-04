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4 часа назад

Боб Оденкерк сыграет в новом сериале Marvel

Чемпионат.com

По информации издания The Illuminerdi, звезда «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Боб Оденкёрк сыграет в новом сериале Marvel Studios под названием «Чудо-человек».

Боб Оденкерк сыграет в новом сериале Marvel
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сообщается, что актёру досталась роль менеджера Чудо-человека. Самого персонажа в проекте сыграет Яхья Абдул-Матин II, известный по «Матрице», «Аквамену» и «Хранителям» от HBO.

Режиссёр Дестин Дэниел Креттон, который снял фильм «Шанг-Чи и легенда десяти колец», продюсирует «Чудо-человека» вместе со сценаристом Эндрю Гостем. Возможно, Креттон сам поставит пару эпизодов.

В комиксах Чудо-человека нельзя было назвать героем. Некоторое время он творил злодеяния, но в итоге искупал свою вину в составе Мстителей.

Действительно ли Оденкёрк примет участие в этом шоу, неизвестно. Нужно дождаться информации от надёжных СМИ: Deadline, Variety или The Hollywood Reporter.

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