Боб Оденкерк сыграет в новом сериале Marvel

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Сообщается, что актёру досталась роль менеджера Чудо-человека. Самого персонажа в проекте сыграет Яхья Абдул-Матин II, известный по «Матрице», «Аквамену» и «Хранителям» от HBO.

Режиссёр Дестин Дэниел Креттон, который снял фильм «Шанг-Чи и легенда десяти колец», продюсирует «Чудо-человека» вместе со сценаристом Эндрю Гостем. Возможно, Креттон сам поставит пару эпизодов.

В комиксах Чудо-человека нельзя было назвать героем. Некоторое время он творил злодеяния, но в итоге искупал свою вину в составе Мстителей.