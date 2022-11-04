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1 час назад

Сара Джессика Паркер надела культовое свадебное платье на съемках сериала

Катя Кобышева

Знаменитая актриса в одном из новых эпизодов сериала "И просто так" появится в культовом свадебном платье. Об этом пишет издание Daily Mail.

Сара Джессика Паркер надела культовое свадебное платье
Фото: Кадр из сериала "И просто так"Кадр из сериала "И просто так"

Сейчас идут съемки второго сезона сериала "И просто так", в котором продолжается история главных героинь легендарного сериала "Секс в большом городе". В новом эпизоде Сара Джессика Паркер снялась в культовом свадебном платье, созданном знаменитым британским дизайнером Вивьен Вествуд.

Сара Джессика Паркер сообщила о втором сезоне сериала «И просто так…»

Конечно, детали сюжета хранятся в тайне, за кого Керри выходит замуж, как она смогла забыть Бига, кто будет подружками невесты. Но на все вопросы будут получены ответы, когда сериал выйдет на экраны.

Ранее стало известно, что Warner Bros. хочет снять больше фильмов о Гарри Поттере.

Сериалы,Секс в большом городе,Сара Паркер,Гарри Поттер,
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