Сара Джессика Паркер надела культовое свадебное платье

Знаменитая актриса в одном из новых эпизодов сериала "И просто так" появится в культовом свадебном платье. Об этом пишет издание Daily Mail.

Фото: Кадр из сериала "И просто так" Кадр из сериала "И просто так"

Сейчас идут съемки второго сезона сериала "И просто так", в котором продолжается история главных героинь легендарного сериала "Секс в большом городе". В новом эпизоде Сара Джессика Паркер снялась в культовом свадебном платье, созданном знаменитым британским дизайнером Вивьен Вествуд.

Конечно, детали сюжета хранятся в тайне, за кого Керри выходит замуж, как она смогла забыть Бига, кто будет подружками невесты. Но на все вопросы будут получены ответы, когда сериал выйдет на экраны.