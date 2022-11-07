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4 часа назад

Лиам Хемсворт проходил кастинг в «Ведьмака» еще в 2018 году

Чемпионат.comиещё 2

Несколько дней назад стало известно, что Генри Кавилл после третьего сезона покинет сериал «Ведьмак». На его место уже нашли нового актёра. Геральта с четвёртого сезона будет играть Лиам Хемсворт. Как оказалось, Netflix выбрал актёра не случайно.

Лиам Хемсворт проходил кастинг в «Ведьмака» еще в 2018 году
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По информации издания Redanian Intelligence, актёр проходил кастинг на роль Геральта ещё в 2018 году. Неизвестно, был ли он одним из фаворитов Netflix, но в итоге был выбран Генри Кавилл.

Также отмечается, что после того, как в Netflix узнали об уходе Кавилла, они не проводили повторный кастинг. Компания якобы просто изучила старые записи с кастинга Хемсворта и окончательно выбрала его.

Несмотря на то что Кавилл вряд ли вернётся к роли Геральта, фанаты не теряют надежду — они создали петицию с требованием вернуть актёра.

Сериалы,Генри Кавилл,Лиам Хемсворт,Netflix,
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