Лиам Хемсворт проходил кастинг в «Ведьмака» еще в 2018 году

Несколько дней назад стало известно, что Генри Кавилл после третьего сезона покинет сериал «Ведьмак». На его место уже нашли нового актёра. Геральта с четвёртого сезона будет играть Лиам Хемсворт. Как оказалось, Netflix выбрал актёра не случайно.

По информации издания Redanian Intelligence, актёр проходил кастинг на роль Геральта ещё в 2018 году. Неизвестно, был ли он одним из фаворитов Netflix, но в итоге был выбран Генри Кавилл.

Также отмечается, что после того, как в Netflix узнали об уходе Кавилла, они не проводили повторный кастинг. Компания якобы просто изучила старые записи с кастинга Хемсворта и окончательно выбрала его.