Тони Блэр резко высказался о сериале «Корона» от Netflix

«Неудивительно, что это полная чепуха. Я так понимаю, что Netflix по-прежнему отказывается размещать заявление об отказе от ответственности в начале титров на том основании, что "все знают, что это драматический сериал". Но этого просто недостаточно», – цитирует Блэра Deadline.