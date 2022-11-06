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3 часа назад

Тони Блэр резко высказался о сериале «Корона» от Netflix

Слово и Делоиещё 2

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр раскритиковал компанию Netflix и назвал чушью сериал «Корона».

Тони Блэр резко высказался о сериале «Корона» от Netflix
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Пятый сезон популярного проекта про членов королевской семьи Великобритании расскажет зрителям о смерти принцессы Дианы в 1997 году, когда Блэр стал премьер-министром страны. Перед стартом шоу от Netflix политик направил письмо изданию The Daily Telegraph, в котором резко высказался о «Короне» и призвал стриминговый сервис официально признать сериал исторически недостоверным.

«Неудивительно, что это полная чепуха. Я так понимаю, что Netflix по-прежнему отказывается размещать заявление об отказе от ответственности в начале титров на том основании, что "все знают, что это драматический сериал". Но этого просто недостаточно», – цитирует Блэра Deadline.

Напомним, пятый сезон «Короны» выйдет на Netflix 9 ноября. По информации СМИ, он может стать последним из-за смерти королевы Елизаветы II.

Сериалы,Елизавета II,Тони Блэр,Netflix,
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