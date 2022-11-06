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3 часа назад

Заглянем на «Кухню»: чем занимаются актеры популярного ситкома

WomanHit.ru

Ровно 10 лет назад на экраны вышла гастрономическая комедия, которая открыла много неизвестных ранее имен. Посмотрим, как изменились за эти годы главные герои

Заглянем на «Кухню»: чем занимаются актеры популярного ситкома
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Гастрономическая комедия «Кухня» ворвалась на экраны осенью в 2012 году. Буквально за пару серий проект завоевал сердца телезрителей. Многие актеры были малоизвестны публики, а после премьеры ситкома они стали любимчиками не только у фанатов, но и режиссеров. Высокие рейтинги и популярность позволили комедии продлиться 6 сезонов и сделать несколько фильмов и даже спин-офф «СеняФедя». Сегодня мы расскажем, как же сложилась жизнь, и как выглядят актеры самого вкусного и популярного сериала.

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Дмитрий Назаров

Немного грозный, но справедливый усатый шеф-повар Виктор Баринов стал любимцем страны и главным экранным шефом. Сама роль принесла небывалую славу Дмитрию Назарову и стала главной за всю его карьеру.

О личной жизни актёр особо говорить не любит. Назаров был дважды женат, но свое семейное счастье обрёл с третьей женой — Ольгой Васильевой. Актеры познакомились на съёмочной площадке мистического проекта. В своих социальных сетях Дмитрий и Ольга активно делятся не только фотокарточками, но и записывают совместные видео, где рассказывают стихи, песни и притчи. Также не смотря на любовь к готовке в сериале «Кухня», в реальной жизни Назаров готовит редко, а его коронное блюдо — шашлык. Но одно из желаний артиста — открыть свой собственной ресторан с необычным ассортиментом блюд.

Елена Подкаминская

Арт-директора московского ресторана французской кухни «Claude Monet» Викторию сыграла Елена Подкаминская. Еще до проекта «Кухня» актриса была востребована среди режиссеров, а роль в гастрокомедии принесла Подкаминсую не только большую славу, но и звание одной из самых сексуальных женщин страны.

Артистка не стала заложницей одной роли. Спустя время после премьеры ситкома ее можно было увидеть и в таких сериалах, как: «ИП Пирогова», «Ева, рожай» и многие другие. В личной жизни актрисы все происходит не менее успешно, актриса счастлива во втором браке. Сейчас семья воспитывает троих детей.

Ольга Кузьмина

Камера и съёмочная площадка знакома Ольге с самого детства, телезрители могли заметить совсем юную актрису в эпизодах «Ералаша». Актриса закончила ГИТИС еще в 2008 году. В сериале «Кухня» она играет милую официантку-вегетарианку Настю. Образ настолько полюбился фанатам сериала, что героиню можно было увидеть во всех спин-оффах проекта. После премьеры сериала актриса объявила о разводе с мужем, многие думали, что причиной стал экранный бойфренд артистки — Виктор Хориняк, но это не так.

Сейчас Ольга воспитывает сына и продолжает участвовать в различных российских картинах, также Кузьмину можно увидеть и в рекламных роликах.

Марк Богатырев

Роль амбициозного повара из Воронежа исполнил Марк Богатырев. До проекта актер был малоизвестен публике, а на съёмочной площадке сериала «Кухня» получал самый низкий гонорар.

Ситком стал для Марка золотым билета в мир кино, но кроме удачи, Богатырев после популярности пережил болезненный роман и даже попытку суицида. Но уже в 2018 году актер познакомился со своей будущем женой — Татьяной Арнтгольц на съёмках кино. Сейчас пара воспитывает подрастающего сына Даниила.

Виктор Хориняк

Уже с первых серий «Кухни» бармен Костя стал любимцем телезрительниц. А карьера Виктора Хориняка резко пошла вверх.

Актера можно увидеть и в сказочной комедии «Последний богатырь», и в фильмах: «Трезвый водитель», «Мертвое озеро», «Держи удар, детка!» и многие другие. В свободное от работы время актер любит проводить время с сыном Ваней, рожденный в первом браке от супруги Ольги.

Сериалы,Трезвый водитель,ИП Пирогова,Кухня,Последний богатырь,Виктор Баринов,Виктор Хориняк,Елена Подкаминская,Марк Богатырев,Татьяна Арнтгольц,Ольга Кузьмина,Ольга Васильева,Дмитрий Назаров,
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