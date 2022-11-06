Заглянем на «Кухню»: чем занимаются актеры популярного ситкома

Ровно 10 лет назад на экраны вышла гастрономическая комедия, которая открыла много неизвестных ранее имен. Посмотрим, как изменились за эти годы главные герои

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Гастрономическая комедия «Кухня» ворвалась на экраны осенью в 2012 году. Буквально за пару серий проект завоевал сердца телезрителей. Многие актеры были малоизвестны публики, а после премьеры ситкома они стали любимчиками не только у фанатов, но и режиссеров. Высокие рейтинги и популярность позволили комедии продлиться 6 сезонов и сделать несколько фильмов и даже спин-офф «СеняФедя». Сегодня мы расскажем, как же сложилась жизнь, и как выглядят актеры самого вкусного и популярного сериала.

Видео дня

Дмитрий Назаров

Немного грозный, но справедливый усатый шеф-повар Виктор Баринов стал любимцем страны и главным экранным шефом. Сама роль принесла небывалую славу Дмитрию Назарову и стала главной за всю его карьеру.

О личной жизни актёр особо говорить не любит. Назаров был дважды женат, но свое семейное счастье обрёл с третьей женой — Ольгой Васильевой. Актеры познакомились на съёмочной площадке мистического проекта. В своих социальных сетях Дмитрий и Ольга активно делятся не только фотокарточками, но и записывают совместные видео, где рассказывают стихи, песни и притчи. Также не смотря на любовь к готовке в сериале «Кухня», в реальной жизни Назаров готовит редко, а его коронное блюдо — шашлык. Но одно из желаний артиста — открыть свой собственной ресторан с необычным ассортиментом блюд.

Елена Подкаминская

Арт-директора московского ресторана французской кухни «Claude Monet» Викторию сыграла Елена Подкаминская. Еще до проекта «Кухня» актриса была востребована среди режиссеров, а роль в гастрокомедии принесла Подкаминсую не только большую славу, но и звание одной из самых сексуальных женщин страны.

Артистка не стала заложницей одной роли. Спустя время после премьеры ситкома ее можно было увидеть и в таких сериалах, как: «ИП Пирогова», «Ева, рожай» и многие другие. В личной жизни актрисы все происходит не менее успешно, актриса счастлива во втором браке. Сейчас семья воспитывает троих детей.

Ольга Кузьмина

Камера и съёмочная площадка знакома Ольге с самого детства, телезрители могли заметить совсем юную актрису в эпизодах «Ералаша». Актриса закончила ГИТИС еще в 2008 году. В сериале «Кухня» она играет милую официантку-вегетарианку Настю. Образ настолько полюбился фанатам сериала, что героиню можно было увидеть во всех спин-оффах проекта. После премьеры сериала актриса объявила о разводе с мужем, многие думали, что причиной стал экранный бойфренд артистки — Виктор Хориняк, но это не так.

Сейчас Ольга воспитывает сына и продолжает участвовать в различных российских картинах, также Кузьмину можно увидеть и в рекламных роликах.

Марк Богатырев

Роль амбициозного повара из Воронежа исполнил Марк Богатырев. До проекта актер был малоизвестен публике, а на съёмочной площадке сериала «Кухня» получал самый низкий гонорар.

Ситком стал для Марка золотым билета в мир кино, но кроме удачи, Богатырев после популярности пережил болезненный роман и даже попытку суицида. Но уже в 2018 году актер познакомился со своей будущем женой — Татьяной Арнтгольц на съёмках кино. Сейчас пара воспитывает подрастающего сына Даниила.

Виктор Хориняк

Уже с первых серий «Кухни» бармен Костя стал любимцем телезрительниц. А карьера Виктора Хориняка резко пошла вверх.