Актерам "Мира Дикого Запада" выплатят крупную компенсацию

Некоторое время назад HBO объявила о закрытии научно-фантастического сериала "Мир Дикого Запада". Стало известно, что исполнители главных ролей получат гонорары за пятый сезон, который в связи с закрытием снимать не будут. Об этом сообщает Deadline.
HBO заплатит ведущим актерам шоу 10–15 миллионов долларов. Вероятнее всего, свои гонорары за невышедший сезон получат Эван Рейчел Вуд, Тандиве Ньютон, Джеффри Райт, Эд Харрис и Аарон Пол. Именно они играют центральных персонажей.
Напомним, что первый сезон сериала "Мир Дикого Запада" стартовал в 2016 году.