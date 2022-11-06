Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+25° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
44 минуты назад

Актерам "Мира Дикого Запада" выплатят крупную компенсацию

Мария Иглина

Некоторое время назад HBO объявила о закрытии научно-фантастического сериала "Мир Дикого Запада". Стало известно, что исполнители главных ролей получат гонорары за пятый сезон, который в связи с закрытием снимать не будут. Об этом сообщает Deadline.

Актерам "Мира Дикого Запада" выплатят крупную компенсацию
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

HBO заплатит ведущим актерам шоу 10–15 миллионов долларов. Вероятнее всего, свои гонорары за невышедший сезон получат Эван Рейчел Вуд, Тандиве Ньютон, Джеффри Райт, Эд Харрис и Аарон Пол. Именно они играют центральных персонажей.

Сериал "Мир Дикого Запада" закрывают

Напомним, что первый сезон сериала "Мир Дикого Запада" стартовал в 2016 году.

Ранее Ханнэм заявил, что хочет сниматься только по своим сценариям.

Сериалы,Мир Дикого Запада,Джеффри Райт,Аарон Пол,Эд Харрис,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители