Сериалы для тех, кто невыносимо хочет в отпуск

Хотите немного отвлечься от каждодневной рутины и перезагрузиться? «Рамблер» собрал топ комедийных сериалов, которые скрасят однообразные вечера и развлекут вас.

Фото: Кадр из сериала "Белый лотос" Кадр из сериала "Белый лотос"

«Тед Лассо»

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В центре сюжета - тренер сборной колледжа по американскому футболу, оптимист, всеобщий любимец и звезда YouTube Тед Лассо. Новая владелица английского футбольного клуба решает использовать его в корыстных целях и предлагает Лассо должность главного тренера в надежде, что он развалит команду. Ничего не понимая в этом виде спорта, Тед с энтузиазмом приступает к новым обязанностям.

Кадр из сериала "Тед Лассо"

«Убийства в одном здании»

Детективная комедия от Hulu о разношерстной компании незнакомцев, которые живут в роскошной высотке на Манхэттене и обожают криминальные рассказы. Когда в их доме происходит убийство, диванные детективы объединяются, чтобы найти преступника. В главных ролях Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт.

Кадр из сериала "Убийства в одном здании"

«Белый лотос»

Едкая сатира с комедийными звездами, которая рассказывает о компании капризных невротиков, собравшихся в элитном отеле на Гавайях. В течение недели посетители пытаются расслабиться и забыть обо всех невзгодах. Правда, вскоре паутина интриг окутывает райское место, а с гостями и работниками отеля начинают происходить странные вещи.

Кадр из сериала "Белый лотос"

«Джинни и Джорджия»

Джорджия Миллер и ее двое детей в очередной раз переезжают в новый город. Ее старшая дочь Джинни устала от смены обстановки и безумных поступков матери, которая, как кажется девочке, так и не выросла. Правда, со временем подросток понимает, что Джорджия скрывает нечто, что угрожает будущему их семьи, и теперь девочке предстоит сделать выбрать: смириться и жить дальше или бороться.

Кадр из сериала "Джинни и Джорджия"

«Удивительная миссис Мэйзел»

События разворачиваются в Нью-Йорке 1958-го и рассказывают о примерной домохозяйке Мириам Мейзел, от которой внезапно уходит муж. Ее жизнь катится под откос, родители не утешают, а осуждают, нужно платить по счетам, как и продолжать заботиться о детях. В расстроенных чувствах она отправляется в клуб, где некогда ее супруг пытался сделать карьеру комика, и делится со зрителями «о наболевшем». К большому удивлению Мириам ее выступление имеет успех и вскоре она начинает выступать со стендапом.