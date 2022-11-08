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5 часов назад

Сериал «Монстр: История Джеффри Дамера» продлили еще на два сезона

Катерина Саломе

Стриминговая площадка Netflix заявила о продолжении сериалов «Монстр: История Джеффри Дамера» и «Наблюдатель». Автором обеих многосерийных кинолент является Райан Мерфи. Об этом сообщает сайт Deadline.

По данным Netflix, «Монстр» будет продлен еще на два сезона. Каждая новая серия эпизодов расскажет о других «чудовищных личностях, повлиявших на общество».

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Напомним, «История Джеффри Дамера» стала вторым по популярности проектом Netflix среди англоязычных сериалов за все время. А «Наблюдатель» достиг третьего места в рейтинге самых просматриваемых проектов сервиса.

Ранее мы писали о том, что отец Дамера обвинил Netflix в героизации преступлений сына.

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