Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+13° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
8 часов назад

Съемки «Сорвиголовы» продлятся почти год

Чемпионат.com

Как сообщает издание The Illuminerdi, студия Marvel совсем скоро начнёт съёмки сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». Они стартуют в Нью-Йорке уже в феврале и продлятся аж до декабря 2023 года — то есть займут приблизительно 10 месяцев. Судя по всему, в этот срок заложены все возможные издержки: от пандемийных ограничений до других форс-мажоров.

Съемки «Сорвиголовы» продлятся почти год
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сюжет шоу по-прежнему держится в секрете. Недавно Чарли Кокс намекнул на то, что Marvel может полностью перезагрузить героя и отменить события «Сорвиголовы» от Netflix. Вместо этого предысторию персонажа как бы расскажут заново. Учитывая, что в первый сезон войдёт аж 18 эпизодов, это предположение очень похоже на правду.

Премьера «Сорвиголовы: Рождённый заново» состоится весной 2024 года.

Сериалы,Сорвиголова,Чарли Кокс,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители