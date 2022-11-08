Съемки «Сорвиголовы» продлятся почти год

Как сообщает издание The Illuminerdi, студия Marvel совсем скоро начнёт съёмки сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». Они стартуют в Нью-Йорке уже в феврале и продлятся аж до декабря 2023 года — то есть займут приблизительно 10 месяцев. Судя по всему, в этот срок заложены все возможные издержки: от пандемийных ограничений до других форс-мажоров.