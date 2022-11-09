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49 минут назад

Сериал о путешественнике Владимире Арсеньеве снимут в Приморье

РИА "ФедералПресс"

В Приморье пройдут съемки многосерийного фильма об исследователе и путешественнике Владимире Арсеньева. Они состоятся в 2023 году в заповедных местах края.

Сериал о путешественнике Арсеньеве снимут в Приморье
Фото: ФедералПрессФедералПресс

Как сообщили в правительстве Приморского края, подготовкой к съемкам занимается творческо-производственное объединение «Третий Рим». Для этого специалисты студии уже посетили с экспедициями остров Петрова, Лазовский заповедник, Ольгинский округ, осмотрели исторические объекты Владивостока. Еще одна экспедиция пройдет в декабре.

Кастинг на главные и второстепенные роли также пройдет в следующем году. Для съемок в массовых сценах пригласят приморцев.

Сериалы,Владимир Арсеньев,
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