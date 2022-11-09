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4 часа назад

Disney разрабатывает сериал по мотивам историй об Индиане Джонсе

Inc-News

В нём будет прослежена история учителя героя Харрисона Форда – Эбнера Равенвуда.

Disney разрабатывает сериал по мотивам историй об Индиане Джонсе
Фото: Inc-NewsInc-News

Disney+ приступил к разработке сериала, связанного с Индианой Джонсом, сообщили близкие к проекту источники. Его сюжет не будет следовать за владеющим хлыстом искателем приключений, как, например, в сериале «Хроники молодого Индианы Джонса» (1992-1996). А вместо этого станет приквелом, который сфокусируется на молодом Эбнере Равенвуде, отце Мэрион Равенвуд. Этот герой часто упоминался в теле- и киноисториях о Джонсе, но никогда не появлялся на экране.

В новом телешоу Эбнер будет учить группу молодых археологов, как однажды сделает это с героем Харрисона Форда. По некоторым данным, к созданию сериала подключатся некоторые члены команды, работавшие над пятой частью кинофраншизы об Индиане Джонсе. Она должна выйти в прокат в июне 2023-го.

После окончания работы над фильмом Disney, как ожидается, планирует расширить франшизу. Кроме сериала о Равенвуде будут созданы и другие проекты, повествующие об увлекательном мире учёных, разгадывающих древние тайны и достающих редкие артефакты.

Сериалы,Харрисон Форд,Walt Disney,
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