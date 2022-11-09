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2 часа назад

Amazon объявила дату заключительного второго сезона фантазийного сериала «Карнивал Роу»

Inc-News

Студия также представила трейлер, из которого можно узнать, как будут дальше развиваться события с участием инспектора Фило.

Amazon объявила дату второго сезона «Карнивала Роу»
Фото: Inc-NewsInc-News

Стала известна дата возвращения на экраны фантазийного сериала ««Карнивал Роу». Второй и последний сезон будет доступен для просмотра на Amazon Prime Video с 17-го февраля 2023-го года.

Действие проекта с Орландо Блумом и Карой Делевинь в главных ролях разворачивается в викторианскую эпоху, где люди и волшебные существа живут рука об руку. Компанию Блуму и Делевинь на съёмочной площадке составили Каролин Форд, Карла Кроум, Эндрю Гауэр, Тэмзин Мёрчант и Дэвид Гяси.

Информацию о показе второго сезона «Карнивал Роу» Amazon сопроводила анонсирующим новые эпизоды трейлером, который можно посмотреть выше.

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