СМИ: Disney хочет разработать сериал про Индиану Джонса

По данным Variety, студия Disney собирается запустить в разработку сериал в мире Индианы Джонса для своего стримингового сервиса.

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Представители Disney якобы уже обсуждали эту идею с разными сценаристами на всевозможных встречах, «прощупывая почву» по данному вопросу. Конкретного сюжета у проекта ещё нет, поскольку студия не успела выбрать автора истории.

Ранее Харрисон Форд заявлял, что не будет играть знаменитого археолога после грядущего пятого фильма, поэтому многие предположили, что Disney хочет создать некий приквел или спин-офф в той же вселенной.

Интересно, что это не первый сериал про Джонса — в 1990-х на ABC появилось шоу про молодость героя, которое продержалось в эфире два сезона. У самого Форда в нём было камео, а юные версии персонажа исполняли Шон Патрик Флэнери («Святые из Бундока») и Кори Кэрриер.