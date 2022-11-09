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5 часов назад

СМИ: Disney хочет разработать сериал про Индиану Джонса

Игромания.руиещё 1

По данным Variety, студия Disney собирается запустить в разработку сериал в мире Индианы Джонса для своего стримингового сервиса.

СМИ: Disney хочет разработать сериал про Индиану Джонса
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Представители Disney якобы уже обсуждали эту идею с разными сценаристами на всевозможных встречах, «прощупывая почву» по данному вопросу. Конкретного сюжета у проекта ещё нет, поскольку студия не успела выбрать автора истории.

Ранее Харрисон Форд заявлял, что не будет играть знаменитого археолога после грядущего пятого фильма, поэтому многие предположили, что Disney хочет создать некий приквел или спин-офф в той же вселенной.

Интересно, что это не первый сериал про Джонса — в 1990-х на ABC появилось шоу про молодость героя, которое продержалось в эфире два сезона. У самого Форда в нём было камео, а юные версии персонажа исполняли Шон Патрик Флэнери («Святые из Бундока») и Кори Кэрриер.

Релиз пятой ленты, постановщиком которой выступил Джеймс Мэнголд («Логан»), намечен на 30 июня 2023 года.

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