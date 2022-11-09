Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
46 минут назад

Генри Кавилл отказался от сна ради просмотра «Акрейна»

Игромания.ру

Генри Кавилл рассказал, что остался чрезвычайно доволен первым сезоном «Аркейна» от Netflix, причём он не мог оторваться от просмотра анимационной истории.

Генри Кавилл отказался от сна ради просмотра «Акрейна»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

«Акрейн» ему посоветовал интервьюер BBC 1 Али Пламб ещё во время промо-тура второго сезона «Ведьмака» — и актёр действительно последовал наставлению. По словам Кавилла, он не знал о большой популярности проекта, но его девушка отметила, что «слышала о шоу хорошие вещи».

В итоге они включили «Акрейн» вместе, причём Кавилл так увлёкся процессом, что когда пришло время ложиться спать, то он просто предложил подруге продолжить просмотр дальше. И в итоге оба остались впечатлены увиденным.

Заодно в том же интервью Кавилл в очередной раз упомянул, что счастлив вернуться к роли Супермена в киновселенной DC. Причём пока он посоветовал не опасаться возможных спойлеров, ведь план дальнейшего развития героя на экране ещё находится в процессе формирования.

Точной даты премьера у второго сезона «Аркейна» пока нет — предполагается, что релиз состоится в конце 2023 года или в начале 2024-го.

Сериалы,Генри Кавилл,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители