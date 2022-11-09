Генри Кавилл отказался от сна ради просмотра «Акрейна»

Генри Кавилл рассказал, что остался чрезвычайно доволен первым сезоном «Аркейна» от Netflix, причём он не мог оторваться от просмотра анимационной истории.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

«Акрейн» ему посоветовал интервьюер BBC 1 Али Пламб ещё во время промо-тура второго сезона «Ведьмака» — и актёр действительно последовал наставлению. По словам Кавилла, он не знал о большой популярности проекта, но его девушка отметила, что «слышала о шоу хорошие вещи».

В итоге они включили «Акрейн» вместе, причём Кавилл так увлёкся процессом, что когда пришло время ложиться спать, то он просто предложил подруге продолжить просмотр дальше. И в итоге оба остались впечатлены увиденным.

Заодно в том же интервью Кавилл в очередной раз упомянул, что счастлив вернуться к роли Супермена в киновселенной DC. Причём пока он посоветовал не опасаться возможных спойлеров, ведь план дальнейшего развития героя на экране ещё находится в процессе формирования.