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4 часа назад

Завершились съемки сериала "Король и Шут"

Газета.Ruиещё 4

Производство сериала «Король и Шут» Рустама Мосафира завершилось на съемочной площадке в Выборге. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «КиноПоиска».

Завершились съемки сериала "Король и Шут"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Съемки проекта о культовой рок-группе шли четыре месяца в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Драматический сюжет сериала охватывает события от знакомства участников группы в конце 1980-х до гибели фронтмена Михаила Горшенева в 2013 году. В сюжете также выделена фэнтези-линия, в которой оживут сказочные персонажи из песен «Короля и Шута». Роль «Горшка» исполнил Константин Плотников.

«Мне сильно помогла самостоятельная подготовка, которую я провел еще до начала съемок: изучение интервью Михаила, документальных фильмов о «Короле и Шуте», книг Балунова, прослушивание музыки, погружение в анархическую идеологию через Кропоткина и Бакунина», — поделился Плотников.

Андрея «Князя» Князева сыграл Влад Коноплев, бас-гитариста Александра Балунова — Даниил Вахрушев, ударника Александра Щиголева — Илья Ловкий, гитариста Якова Цвиркунов — Данила Рассомахин, вокалиста Александра ЛеонтьеваЯн Ильвес, скрипачку Марию Нефедову — Васса Бокова. Также в «Короле и Шуте» снялись Лера Зоидова, Дарья Мельникова и Вера Вольт.

Съемки одобрил участник «КиШ» Андрей Князев, ставший сопродюсером проекта. В биографическом сериале будет восемь эпизодов. После завершения съемок стартует постпродакшн сериала. Премьера состоится на «КиноПоиске» в 2023 году.

Ранее были опубликованы первые кадры со съемок байопика о «Короле и Шуте».

Сериалы,Ян Ильвес,Данила Рассомахин,Мария Нефедова,Константин Плотников,Рустам Мосафир,Даниил Вахрушев,Александр Леонтьев,Илья Ловкий,Михаил Горшенев,Дарья Мельникова,Андрей Князев,
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