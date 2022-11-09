Завершились съемки сериала "Король и Шут"

Производство сериала «Король и Шут» Рустама Мосафира завершилось на съемочной площадке в Выборге. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «КиноПоиска».

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Съемки проекта о культовой рок-группе шли четыре месяца в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Драматический сюжет сериала охватывает события от знакомства участников группы в конце 1980-х до гибели фронтмена Михаила Горшенева в 2013 году. В сюжете также выделена фэнтези-линия, в которой оживут сказочные персонажи из песен «Короля и Шута». Роль «Горшка» исполнил Константин Плотников.

«Мне сильно помогла самостоятельная подготовка, которую я провел еще до начала съемок: изучение интервью Михаила, документальных фильмов о «Короле и Шуте», книг Балунова, прослушивание музыки, погружение в анархическую идеологию через Кропоткина и Бакунина», — поделился Плотников.

Съемки одобрил участник «КиШ» Андрей Князев, ставший сопродюсером проекта. В биографическом сериале будет восемь эпизодов. После завершения съемок стартует постпродакшн сериала. Премьера состоится на «КиноПоиске» в 2023 году.