Начались съемки сериала "Престиж" об изнанке жизни элитного поселка

В Подмосковье началось производство сериала «Престиж» об изнанке жизни одноименного элитного поселка. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра START, который работает над проектом совместно с телеканалом СТС.

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Сюжет сериала начинается с убийства няни семьи Филимоновых в поселке «Престиж», что заставляет соседей смотреть друг на друга с подозрением. Сотрудница полиции Елизавета Егоровна (Ирина Розанова) проводит расследование, в ходе которого выясняется, что у каждого жителя «Престижа» есть свои секреты и мотивы для убийства. Режиссер Сергей Сенцов отметил, что в «Престиже» и хозяева, и прислуга имеют свои скелеты в шкафу. Он назвал проект современной сказкой для взрослых:

«Это, безусловно, мультижанровый проект, в котором есть и детектив, и комедия, и драма, и сатира. А еще это сказка, рассказанная бабушкой, бывшим следаком, своим внукам. Ее ироничная подача, основанная на глубоком знании людей и их психологий, определяет комедийную интонацию сериала, его меру условности».

Съемки восьмисерийного проекта проходят в городском округе Истра на территории живописного коттеджного комплекса.