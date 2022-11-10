«Периферийные устройства»: фантастический сериал с Хлоей Грейс Морец

В конце октября на сервисе Amazon Prime Video состоялась премьера проекта «Периферийные устройства», имеющий все шансы стать главным фантастическим сериалов 2022 года. Что известно о шоу и почему его стоит посмотреть, читайте в материале «Рамблера».

Действие сериала разворачивается в США, в 2032 году, в провинции Голубой хребет. Флинн Фишер живет с семьей в лесной глуши и работает в 3D-типографии. Однажды тестировщик и брат девушки предлагает ей испытать на себе VR-шлем. Девайс переносит главную героиню в футуристический Лондон конца XXI века, и она начинает подозревать, что события игры — не симуляция, а реальность. Теперь ей предстоит выяснить, кто и зачем связал эти два мира.