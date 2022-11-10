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1 час назад

«Периферийные устройства»: фантастический сериал с Хлоей Грейс Морец

Мира Маркина

В конце октября на сервисе Amazon Prime Video состоялась премьера проекта «Периферийные устройства», имеющий все шансы стать главным фантастическим сериалов 2022 года. Что известно о шоу и почему его стоит посмотреть, читайте в материале «Рамблера».

«Периферийные устройства»: фантастический сериал с Хлоей Грейс Морец
Фото: Кадр из сериала "Периферийные устройства"Кадр из сериала "Периферийные устройства"

Действие сериала разворачивается в США, в 2032 году, в провинции Голубой хребет. Флинн Фишер живет с семьей в лесной глуши и работает в 3D-типографии. Однажды тестировщик и брат девушки предлагает ей испытать на себе VR-шлем. Девайс переносит главную героиню в футуристический Лондон конца XXI века, и она начинает подозревать, что события игры — не симуляция, а реальность. Теперь ей предстоит выяснить, кто и зачем связал эти два мира.

Кадр из сериала "Периферийные устройства"

«Периферийные устройства» — экранизация научно-фантастического романа отца-основателя киберпанка Уильяма Гибсона. Исполнительными продюсерами выступили авторы «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой, а режиссерами — Винченцо Натали и Олрик Райли. Всего через неделю после релиза шоу стало самым популярным на Amazon Prime Video, обогнав в рейтинге даже «Кольца власти». Премьера финального эпизода состоится второго декабря 2022 года. Проект уже продлили на второй сезон.

Главные роли в сериале исполнили Хлоя Грейс Морец, Джек Рейнор, Гари Карр, Мелинда Пейдж Хэмилтон и другие. Шоу зайдет фанатам таких проектов, как сериал «Мир Дикого Запада» и фильм «Первому игроку приготовиться».

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