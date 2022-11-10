В сети вышел сериал «Суперпозиция»

В четверг, 10 ноября, в сети вышел научно-фантастический сериал «Суперпозиция». По сюжету учёный-физик в результате многолетних поисков находит ключ к альтернативным вселенным. Какие-то из них появились раньше, другие — позже, у каждой свои климатические условия и политический строй, однако объекты и люди, населяющие одну вселенную, в основном являются частью других. Центральные роли в ленте исполнили Павел Табаков, Константин Лавроненко, Лукерья Ильяшенко, Игорь Жижикин, Дмитрий Богдан и другие.

Фото: Кадр из сериала «Суперпозиция» Кадр из сериала «Суперпозиция»

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Сюжет разворачивается вокруг студента-физика Алексея, у которого внезапно исчезает отец, профессор квантовой механики.

От следователя и его команды герой узнаёт, что его отец был не только преподавателем в вузе, но и выдающимся учёным, открывшим мультивселенную, а именно — 125 альтернативных миров.

Согласно теории учёного, любое вмешательство извне может повлечь за собой необратимые последствия для каждого из миров, в том числе — в виде полного уничтожения. Однако, чтобы разыскать отца, Алексею придётся путешествовать по разным мирам и неизбежно влиять на разные события. Например, он попытается остановить главного злодея, который желает присвоить себе не только достижения профессора, но и стать единственным хозяином всего мироздания.

Главный герой интересен широтой взглядов и благородством: Алексей — классический ботаник, который провёл за учебниками много лет своей жизни. При этом он дружит с двумя отпетыми мошенниками и бизнесменами. Сам персонаж — романтик и однолюб, тогда как его друзья чуть ли не каждый день меняют партнёрш. В какой-то момент они предают Алексея ради новых возможностей, но он, отзывчивый и несколько наивный, их прощает.

В отличие от этой троицы, другие актёры исполняют сразу по несколько ролей. Если в нашей реальности герой Лавроненко — отец и учёный, в других он предстаёт криминальным авторитетом из 1990-х или местным антагонистом. Игорь Жижикин также играет добрую и злую версии своего персонажа.

Сюжет, несмотря на сложную теорию о множественных мирах, прост и совершенно понятен. В первых трёх сериях чётко обозначаются мотивы героев и задаётся основная тема, за развитием которой очень интересно наблюдать.

Кинематографисты не нагружают зрителя сложными научными терминами, а лишь аккуратно и постепенно подготавливают его к погружению в фантастический сюжет. Герои цитируют учебники по квантовой физике, высшей математике и другим смежным дисциплинам, таким образом представляя краткий ликбез для тех, кто с наукой на «вы». Правда, если у одних это получается очень естественно, то в то, что другие в самом деле обладают этими знаниями, порой не верится.

Естественно, в «Суперпозиции», как в любом приличном фантастическом проекте, не обошлось без спецэффектов. И здесь они выполнены довольно качественно: сцены с перестрелками, погонями и перемещениями эффектны, красивы и вполне убедительны.

Постепенно сериал затягивает настолько, что начинает казаться, будто перемещения в параллельные миры встречаются сплошь и рядом. Не исключено, что картина послужит своеобразным мостом, который вдохновит молодое поколение заняться наукой. Да и вообще, едва ли лента увлечёт поклонников того же более серьёзного «Интерстеллара», но заинтересовать массовую аудиторию наукой может.

Прекрасно продуманы и подобраны локации для каждого мира: например, в одном, где запущен процесс аннигиляции, вода в дефиците, а люди живут в условиях постоянной пыльной бури при температуре воздуха свыше 35 градусов по Цельсию, а в другом, наоборот, показано обилие зелени и царит атмосфера полной гармонии с природой.

Правда, все миры представлены несколько утрировано: при просмотре возникает одновременно чувство радости и ужаса, если представлять, что все они реальны.

В целом, картина сделана качественно, и не только технически и визуально. Сюжет неплохо продуман, а актёры органичны в своих образах. Особенно стоит отметить Константина Лавроненко, который мастерски перевоплощается из одного персонажа в другого, а порой в одном кадре играет сразу нескольких. Серьёзные ситуации своим специфическим юмором разбавляют персонажи Санаева и Карпука, которые играют эдаких добродушных отморозков. На протяжении всей ленты они либо шутят, либо занимаются противозаконными делами. Немного разбавляет ансамбль Лукерья Ильяшенко, которая пытается время от времени копировать Мишель Родригес в «Форсаже» и смотрится карикатурно.