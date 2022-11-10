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1 час назад

Вышел первый трейлер анимационного сериала по вселенной Dragon Age

Чемпионат.com

Netflix обнародовал дебютный трейлер анимационного сериала Dragon Age: Absolution. Шоу основано на одноимённой игровой серии, которой занимается знаменитая студия BioWare. Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре 9 декабря.

Вышел первый трейлер анимационного сериала по вселенной Dragon Age
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сюжет Absolution развернётся в фэнтезийной стране — в империи Тевинтер. Сериал создаёт студия Red Dog Culture House, которая помогала в создании анимационного шоу «Ведьмак: Кошмар волка». Шоураннером проекта выступает Майргрид Скотт, ранее она приложила руку к новым анимационным «Трансформерам» и «Стражам Галактики».

Уже довольно долгое время BioWare разрабатывает четвёртую часть Dragon Age с подзаголовком Dreadwolf. Авторы очень хотят, чтобы проект понравился и новичкам, и матёрым фанатам франшизы. Альфа-тестирование ролевого приключения стартовало в конце октября. А выпустить его обещают до конца 2023 года.

Сериалы,Стражи Галактики,Трансформеры,Netflix,
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