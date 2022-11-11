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1 час назад

Опубликован трейлер сериала Dragon Age: Absolution

runews24.ru

Шоу выйдет на стриминговом сервисе 9 декабря 2022 года.

Опубликован трейлер сериала Dragon Age: Absolution
Фото: Кадр из сериала "Dragon Age: Absolution"Кадр из сериала "Dragon Age: Absolution"

На YouTube-канале Netflix появился первый полноценный трейлер сериала Dragon Age: Absolution. Также сервис поделился постером сериала с указанием даты премьеры.

События в шоу будут развёрнуты в империи Тевинтер. Производством сериала занимается студия Red Dog Culture House, которая работала над созданием Voltron Legendary Defender Motion Comic.

Шоураннером Dragon Age: Absolution стал Майргрид Скотт, известный по созданию «Трансформеров» и «Стражей Галактики».

Сериалы,Стражи Галактики,Трансформеры,
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