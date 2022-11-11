Опубликован трейлер сериала Dragon Age: Absolution

Шоу выйдет на стриминговом сервисе 9 декабря 2022 года.

Фото: Кадр из сериала "Dragon Age: Absolution" Кадр из сериала "Dragon Age: Absolution"

На YouTube-канале Netflix появился первый полноценный трейлер сериала Dragon Age: Absolution. Также сервис поделился постером сериала с указанием даты премьеры.

События в шоу будут развёрнуты в империи Тевинтер. Производством сериала занимается студия Red Dog Culture House, которая работала над созданием Voltron Legendary Defender Motion Comic.