Опубликован трейлер сериала Dragon Age: Absolution

Шоу выйдет на стриминговом сервисе 9 декабря 2022 года.
На YouTube-канале Netflix появился первый полноценный трейлер сериала Dragon Age: Absolution. Также сервис поделился постером сериала с указанием даты премьеры.
События в шоу будут развёрнуты в империи Тевинтер. Производством сериала занимается студия Red Dog Culture House, которая работала над созданием Voltron Legendary Defender Motion Comic.
Шоураннером Dragon Age: Absolution стал Майргрид Скотт, известный по созданию «Трансформеров» и «Стражей Галактики».