О чем будет новый сериал "С нуля"

"Наташа сама и с нуля встает на ноги, обладая тонким чутьем и вкусом. Глядя на нее в 30 лет, это будет особенно заметным для зрителя - Наташа не про сомнительные вещи с огромными логотипами, у нее очень хороший вкус, красиво и с умом обставленный дом, грамотно подобранные луки. Она ведет бизнес с мужчинами, привыкла быть строгой и жесткой - какой сама себя и вырастила", - рассказывает о своей героине Маруся Фомина.