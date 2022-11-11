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50 минут назад

О чем будет новый сериал "С нуля"

Газета.Ru

Актрисы Надежда Калеганова, Маруся Фомина и Виктория Клинкова стали тусовщицами из нулевых на новых постерах сериала "С нуля" о меняющейся России, который выйдет вскоре в онлайн-кинотеатре Premier.

О чем будет новый сериал "С нуля"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сюжет драмы будет разворачиваться в конце нулевых и в наше время.

В 2008 году три студентки - Лена (Калеганова), ее двоюродная сестра Наташа (Фомина) и Даша (Клинкова) открывают для себя возможности Москвы и "золотых" нулевых, а в 2021 году снова встречаются на похоронах отца Лены.

По мнению Лены, Наташа, вышедшая замуж за ее отца, причастна к смерти мужчины.

"Наташа сама и с нуля встает на ноги, обладая тонким чутьем и вкусом. Глядя на нее в 30 лет, это будет особенно заметным для зрителя - Наташа не про сомнительные вещи с огромными логотипами, у нее очень хороший вкус, красиво и с умом обставленный дом, грамотно подобранные луки. Она ведет бизнес с мужчинами, привыкла быть строгой и жесткой - какой сама себя и вырастила", - рассказывает о своей героине Маруся Фомина.

Премьера сериала "С нуля" состоится в онлайн-кинотеатре Premier 17 ноября.

Сериалы,Виктория Клинкова,
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