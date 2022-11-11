«С молоденьким парнем» — Орбакайте застукали в постели. Фото!

Телезрители с нетерпением ждут новый сезон популярного сериала «Тест на беременность», где одну из главных ролей сыграет Кристина Орбакайте. Для этого проекта дочь Примадонны решилась на кардинальные изменения — стала жгучей брюнеткой со строгим каре.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Свой путь в актерской сфере Орбакайте начала в юном возрасте — когда ей было 12 лет, она дебютировала в советском фильме «Чучело». После этого у Кристины были и другие заметные роли в кинематографе, но без откровенных сцен. На сей раз артистка решила попробовать что-то новое и удивить поклонников.

В Сети появились фрагменты из сериала «Тест на беременность», где стало понятно, что у Орбакайте будут эротические сцены с молодым актером. Напомним, она играет главу перинатального центра Нину Артамонову, которая флиртует с сотрудником медучреждения.