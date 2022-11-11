«С молоденьким парнем» — Орбакайте застукали в постели. Фото!

Телезрители с нетерпением ждут новый сезон популярного сериала «Тест на беременность», где одну из главных ролей сыграет Кристина Орбакайте. Для этого проекта дочь Примадонны решилась на кардинальные изменения — стала жгучей брюнеткой со строгим каре.
Свой путь в актерской сфере Орбакайте начала в юном возрасте — когда ей было 12 лет, она дебютировала в советском фильме «Чучело». После этого у Кристины были и другие заметные роли в кинематографе, но без откровенных сцен. На сей раз артистка решила попробовать что-то новое и удивить поклонников.
В Сети появились фрагменты из сериала «Тест на беременность», где стало понятно, что у Орбакайте будут эротические сцены с молодым актером. Напомним, она играет главу перинатального центра Нину Артамонову, которая флиртует с сотрудником медучреждения.
Интернет-пользователи буро отреагировали на смелый эксперимент Кристины Орбакайте: «Во-во, уже пошли постельные сцены в карьере», «Вообще смутно себе представляю Орбакайте в таком амплуа», «С молоденьким парнем», «Очень странные ощущения от этих кадров», «А после этого сразу можно в сериал «Содержанки», раз уж амплуа будет отработано», «Жуть какая-то, честно говоря».