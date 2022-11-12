Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+18° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
2 часа назад

Мэттью Перри выпросил для себя заключительную реплику в сериале «Друзья»

Inc-News

Артисту казалось, что так его больше запомнят зрителей.

Перри выпросил заключительную реплику в сериале «Друзья»
Фото: Inc-NewsInc-News

Не так давно актер Мэттью Перри выпустил свои мемуары, в которых кроме скандальных откровений нашлось место и другим любопытным моментам из его карьеры.

Например, артист раскрыл, почему именно ему поручились произнести последнюю фразу в конце финальной серии сериала «Друзья».

По словам Перри, когда он играл в этом проекте, сценарии следующих серий часто писали буквально на «коленке» и часто по ходу дела переписывались.

Уже незадолго до последних серий крайнего сезона в 2004 году Перри вдруг задумался о том, как закончится сериал и кто скажет в нем последние слова.

Почему-то никто из его коллег об этом не задумывался, но Мэттью посчитал этот момент очень важным для себя

«Мне казалось, что так подольше продержусь в истории и в памяти зрителей. Поэтому перед съемками финальной серии я подошел к одному из создателей сериала Марте Кауфман и попросил ее предоставить мне честь «опустить занавес». Она лишь пожала плечами и согласилась. Так я стал человеком, который поставил точку в «Друзьях», - похвастался Перри.

Сериалы,Друзья,Мэттью Перри,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители