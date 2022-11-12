Перри выпросил заключительную реплику в сериале «Друзья»

Артисту казалось, что так его больше запомнят зрителей.
Не так давно актер Мэттью Перри выпустил свои мемуары, в которых кроме скандальных откровений нашлось место и другим любопытным моментам из его карьеры.
Например, артист раскрыл, почему именно ему поручились произнести последнюю фразу в конце финальной серии сериала «Друзья».
По словам Перри, когда он играл в этом проекте, сценарии следующих серий часто писали буквально на «коленке» и часто по ходу дела переписывались.
Уже незадолго до последних серий крайнего сезона в 2004 году Перри вдруг задумался о том, как закончится сериал и кто скажет в нем последние слова.
Почему-то никто из его коллег об этом не задумывался, но Мэттью посчитал этот момент очень важным для себя
«Мне казалось, что так подольше продержусь в истории и в памяти зрителей. Поэтому перед съемками финальной серии я подошел к одному из создателей сериала Марте Кауфман и попросил ее предоставить мне честь «опустить занавес». Она лишь пожала плечами и согласилась. Так я стал человеком, который поставил точку в «Друзьях», - похвастался Перри.