Звезда "Убивая Еву" снимется с Робертом Дауни-младшим в сериале

Канадская актриса Сандра О примет участие в сериале «Сочувствующий». Об этом сообщает Deadline.

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Актриса сыграет вместе с Робертом Дауни-младшим, который также выступит в качестве продюсера картины. К проекту также присоединились артистки Кью Чинх и Нгуйен Као Кай Дуйен. Шоураннеры проекта — Пак Чхан Ук («Олдбой», «Служанка») и Дон МакКеллар («Большая афера»).

Грядущий сериал — экранизация одноименного романа писателя Вьет Тан Нгуена. Книга был признана бестселлером 2015 года и удостоена Пулитцеровской премии в 2016-м. Произведение является сатирой о борьбе франко-вьетнамского коммунистического шпиона в последние дни войны во Вьетнаме и его последующем изгнании в США.