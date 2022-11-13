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40 минут назад

Продюсеры "И просто так" пообещали "жизнерадостный" второй сезон

Продюсеры сериала "И просто так" заявили, что второй сезон проекта будет напоминать старый, добрый "Секс в большом городе". Об этом журналистам сообщила глава департамента оригинальных проектов HBO Сара Обри.

Продюсеры "И просто так" пообещали "жизнерадостный" второй сезон
Фото: Кадр из сериала "И просто так"Кадр из сериала "И просто так"

"Это очень жизнерадостный сезон, и я думаю, в некоторых аспектах он будет напоминать об эпизодах классического "Секса в большом городе". Конечно, это произойдет, в первую очередь, с Кэрри. Потому что она всегда готова к новым приключениям или к новым отношениям, к новой дружбе в городе, и вы точно это почувствуете. Мы очень взволнованы. Я уже видела новую одежду. Поэтому с нетерпением жду следующих серий, как и все остальные телезрители, — заявила Обри.

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Также известно, что во втором сезоне произойдут изменения в актерском составе. Сара Джессика Паркер уже подтвердила, что на съемках к касту присоединился Джон Корберт в роли Эйдана Шоу.

Ранее стало известно, что "Иван Денисович" удостоился премии в Палермо.

Сериалы,Секс в большом городе,Сара Паркер,
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