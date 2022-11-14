Безруков признался, что сериала «Бригада» могло и не быть

Известный российский актер Сергей Безруков, который исполнил роль Саши Белого в культовом сериале 2002 года “Бригада”, поделился очередным секретом. Об этом пишет информационный портал CT News.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Артист все чаще контактирует со своими подписчиками, в этот раз они откровенно поговорили о роли того самого Александра Белова. Безруков признался, что данный проект мог выйти совсем под другим названием.

В своем Telegram-канале он провел викторину для поклонников, в рамках которой привел несколько вариантов запланированного тогда продюсерами названия многосерийного фильма, указав верным именно второй вариант.

“”Четыре товарища”, “Однажды в России”, “Повесть о том, как Саша Белый поссорился с Максимом Карельским” или “Братья””, — предложил актер проголосовать своим читателям.