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29 минут назад

Тодоренко рассказала о съемках в новом сериале вместе с Топаловым

Мира Маркина

Актриса и телеведущая Регина Тодоренко рассказала о приглашении сняться в новом сериале. Звезда поделилась новостью с подписчиками в соцсетях.

Тодоренко рассказала о съемках в сериале вместе с Топаловым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тодоренко отметила, что ее партнером по съемкам станет супруг Влад Топалов. Других подробностей проекта экс-ведущая шоу "Орел и решка" раскрывать не стала.

Поклонников Регины Тодоренко удивила ее фигура после родов

Регина также отметила, что съемки не помешают воспитанию детей. В 2018-м году у звездной пары родился сын Михаил, а в июле 2022-го на свет появился второй ребенок – его назвали Мирослав.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что российские актеры Коренев и Шиманская появятся в британском сериале “Корона”.

Сериалы,Регина Тодоренко,Влад Топалов,
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