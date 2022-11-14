Тодоренко рассказала о съемках в сериале вместе с Топаловым

Актриса и телеведущая Регина Тодоренко рассказала о приглашении сняться в новом сериале. Звезда поделилась новостью с подписчиками в соцсетях.

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Тодоренко отметила, что ее партнером по съемкам станет супруг Влад Топалов. Других подробностей проекта экс-ведущая шоу "Орел и решка" раскрывать не стала.

Регина также отметила, что съемки не помешают воспитанию детей. В 2018-м году у звездной пары родился сын Михаил, а в июле 2022-го на свет появился второй ребенок – его назвали Мирослав.