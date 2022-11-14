HBO — 50: лучшие роли в сериалах сервиса

Старейшему телевизионному сервису по подписке в Соединенных Штатах HBO исполнилось 50 лет. К юбилею портал Variety составил рейтинг 50 лучших ролей в истории компании. Какие актеры вошли в топ-5, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Игра престолов" Кадр из сериала "Игра престолов"

Первое место занял Джеймс Гандольфини, сыгравший Тони Сопрано в сериале «Клан Сопрано». Это проект, с которого началась золотая эра телевидения. По сюжету мафиозный босс Северного Джерси Тони Сопрано успешно справляется с проблемами клана, однако вот его собственная семья немного подкачала: дети отбились от рук, брак под угрозой, да и родная мать никак не оставит в покое. Он надеется на помощь психотерапевта, но как тому рассказать обо всех своих проблемах, если связан омертой — обетом молчания, нарушать который нельзя под страхом смерти?

Кадр из сериала "Клан Сопрано"

На втором месте рейтинга расположилась Кэрри Кун и ее героиня Нора Дерст из драмы «Оставленные». Действие сериала разворачивается вокруг группы оставшихся людей в пригородной общине городка Мейплтон. Они должны заново строить свои жизни после внезапного и загадочного исчезновения более ста миллионов человек.

Кадр из сериала "Оставленные"

Замыкает тройку лидеров Джулия Луи-Дрейфус, сыгравшая Селину Майер в «Вице-президенте». Политическая сатира рассказывает о неспокойных буднях новоиспеченного вице-президента. Ведь престижная должность оказывается совсем не такой, какой ее себе представляла бывшая сенатор, хотя многие ее об этом предупреждали.

На четвертом месте оказался Майкл Кеннет Уильямс, который сыграл Омара Литтл из легендарной криминальной саги «Прослушка», рассказывающей о полицейских, раскрывающих преступления с помощью сверхсовременных технологий.

Кадр из сериала "Прослушка"