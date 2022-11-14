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2 часа назад

HBO — 50: лучшие роли в сериалах сервиса

Мира Маркина

Старейшему телевизионному сервису по подписке в Соединенных Штатах HBO исполнилось 50 лет. К юбилею портал Variety составил рейтинг 50 лучших ролей в истории компании. Какие актеры вошли в топ-5, читайте в материале «Рамблера».

HBO — 50: лучшие роли в сериалах сервиса
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"Кадр из сериала "Игра престолов"

Первое место занял Джеймс Гандольфини, сыгравший Тони Сопрано в сериале «Клан Сопрано». Это проект, с которого началась золотая эра телевидения. По сюжету мафиозный босс Северного Джерси Тони Сопрано успешно справляется с проблемами клана, однако вот его собственная семья немного подкачала: дети отбились от рук, брак под угрозой, да и родная мать никак не оставит в покое. Он надеется на помощь психотерапевта, но как тому рассказать обо всех своих проблемах, если связан омертой — обетом молчания, нарушать который нельзя под страхом смерти?

Кадр из сериала "Клан Сопрано"

На втором месте рейтинга расположилась Кэрри Кун и ее героиня Нора Дерст из драмы «Оставленные». Действие сериала разворачивается вокруг группы оставшихся людей в пригородной общине городка Мейплтон. Они должны заново строить свои жизни после внезапного и загадочного исчезновения более ста миллионов человек.

Кадр из сериала "Оставленные"

Замыкает тройку лидеров Джулия Луи-Дрейфус, сыгравшая Селину Майер в «Вице-президенте». Политическая сатира рассказывает о неспокойных буднях новоиспеченного вице-президента. Ведь престижная должность оказывается совсем не такой, какой ее себе представляла бывшая сенатор, хотя многие ее об этом предупреждали.

Кадр из сериала "Вице-президент"

На четвертом месте оказался Майкл Кеннет Уильямс, который сыграл Омара Литтл из легендарной криминальной саги «Прослушка», рассказывающей о полицейских, раскрывающих преступления с помощью сверхсовременных технологий.

Кадр из сериала "Прослушка"

Пятую строчку занял Питер Динклэйдж в образе Тириона Ланнистера из самого масштабного и обсуждаемого сериала 2010-х годов — «Игры престолов». Действия проекта происходят в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу. По сюжету Семь Королевств борются за Железный трон, параллельно на севере собирается бессмертная армия во главе с Королем Ночи.

Кадр из сериала "Игра престолов"
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