Вышел тизер сериала «1923» с Фордом и Миррен

Paramount+ выпустил тизер своего нового сериала «1923». В 30-секундном видеоролике показаны 80-летний Харрисон Форд и 77-летняя Хелен Миррен в образах патриарха и матриарха семьи Даттонов – Джейкоба и Кары, которые пытаются справиться с непростым управлением своим знаменитым поместьем. В клипе можно также увидеть Даррена Манна в роли Джека Даттона, Джеймса Бэджа Дэйла - Джона Даттона мл. и Мишель Рэндольф - Элизабет Страффорд.

Действие телешоу разворачивается через 40 лет после событий сериала-предшественника «1883» и продолжает исследовать дело Джеймса и Маргарет Даттонов после того, как они осели на территории Монтаны. Сюжет следует за героями Форда и Миррен, вместе с их детьми, когда в начале XX в. они пытаются справиться с различными вызовами, включая засуху, пандемии, «Сухой закон» и Великую депрессию.Тейлор Шеридан, стоящий за съёмками франшизы «Йеллоустоун», уверен, что эмоциональный и наполненный экшеном тизер «1923» привлечёт как старых фанатов проекта, так и завоюет сердца новых телезрителей.