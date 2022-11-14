Чем шокировал самый скандальный сезон сериала «Корона»

На стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера долгожданного пятого сезона сериала «Корона», который рассказывает о самом скандальном десятилетии британской монархии. Чем удивит проект и стоит ли он потраченного времени, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Корона" Кадр из сериала "Корона"

Действие пятого сезона разворачивается в 1991-1997 годах. В этот период британскую королевскую семью то и дело сотрясали скандалы: супружеские разводы трех детей Ее Величества и герцога Эдинбургского, публикация книги английского журналиста Эндрю Мортона «Диана: ее правдивая история», пожар в Виндзорском замке, публикация таблоидами расшифровки интимного телефонного разговора Чарльза и Камиллы, телевизионные интервью Чарльза и Дианы о проблемах в своем брачном союзе. Виндзоры застряли где-то между консервативным прошлым и прогрессивным будущим. Общественность высказывала недовольство огромными расходами на содержание королевской фамилии, которую большинство считает изжившим себя институтом. Елизавета с принцем Филиппом не понимали новое поколение, да и сами супруги давно отдалились друг от друга.

Кадр из сериала "Корона"

За несколько недель до выхода нового сезона его создатели столкнулись с серьезной критикой еще не вышедшего шоу: принц Уильям просил не использовать печально известное интервью матери, которое, по его мнению, разрушило жизнь Дианы, актриса Джуди Денч написала открытое письмо, осуждающее проект за неверное изложение истории, а бывший премьер-министр Джон Мейджор назвал сериал «вагоном и маленькой тележкой злобной чуши». В прессе то и дело появлялись шокирующие подробности сюжета сериала, которые якобы могли очернить чью-либо репутацию (так, ожидалось, что в проекте намекнут на измену принца Филиппа с молодой фавориткой). Под этим натиском Netflix даже добавил под трейлером пятого сезона дисклеймер о том, что показанные в сериале события являются художественным вымыслом.

Однако по итогу «Корона» не пыталась сделать кого-либо из участников тех событий козлом отпущения, и даже Камиллу Паркер-Боулз преподносит не как коварную любовницу, но как несчастную женщину, ставшую объектом массовой травли из-за своих чувств к Чарльзу.

Кадр из сериала "Корона"