Британский историк раскритиковал Ельцина в сериале «Корона»

Образ Ельцина представили в шестой серии пятого сезона картины. Его сыграл российский актер Анатолий Котенев . Мэттьюс раскритиковал показанное сервисом изображение первого президента РФ. Своим мнением он поделился в статье британской газеты Teh Daily Telegraph.

По словам Мэттьюса, танцующий на столе в Кремле Ельцин стал примитивной и откровенно расистской карикатурой. Он отметил, что сцена посещения главы государства Букингемского дворца тоже была неправдоподобна. Историк назвал первого президента РФ «подчеркнуто почтительным поклонником Ее Величества».