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1 час назад

Британский историк раскритиковал образ Ельцина в сериале «Корона» от Netflix

Слово и Дело

Британский историк и журналист Оуэн Мэттьюс недоволен изображением первого президента России Бориса Ельцина в сериале «Корона» от стримингового сервиса Netflix.

Британский историк раскритиковал Ельцина в сериале «Корона»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Образ Ельцина представили в шестой серии пятого сезона картины. Его сыграл российский актер Анатолий Котенев. Мэттьюс раскритиковал показанное сервисом изображение первого президента РФ. Своим мнением он поделился в статье британской газеты Teh Daily Telegraph.

«Изображение самого Ельцина – чистейшая клевета», – цитирует журналиста ТАСС.

По словам Мэттьюса, танцующий на столе в Кремле Ельцин стал примитивной и откровенно расистской карикатурой. Он отметил, что сцена посещения главы государства Букингемского дворца тоже была неправдоподобна. Историк назвал первого президента РФ «подчеркнуто почтительным поклонником Ее Величества».

Сериалы,Анатолий Котенев,Борис Ельцин,Netflix,
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