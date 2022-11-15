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32 минуты назад

Вышел сериал про спасение планеты от экологической катастрофы

Lenta.ru

В онлайн-кинотеатре Premier появился сериал «Новое общество», рассказывающий про спасение планеты от экологической катастрофы.

Вышел сериал про спасение планеты от экологической катастрофы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В документальном сериале эксперты расскажут о возможностях современных технологий справиться с загрязнением воздуха, болезнями и даже ранней смертью. Специалисты подчеркивают, что Россия уже готова ступить на путь экологической сознательности.

«Экологи давно бьют тревогу из-за изменения климата, что непосредственно влияет на выживание человека и всей живой природы. Использование возобновляемой энергии, электротранспорт и даже переход на четырехдневную рабочую неделю может в корне поменять ситуацию», — сказано в аннотации к вышедшему сериалу.

Режиссером картины стал Андрей Маяцкий. Сериал состоит из пяти эпизодов, каждый из которых посвящен отдельной проблеме и возможным путям ее решения.

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