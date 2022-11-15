Вышел сериал про спасение планеты от экологической катастрофы

«Экологи давно бьют тревогу из-за изменения климата, что непосредственно влияет на выживание человека и всей живой природы. Использование возобновляемой энергии, электротранспорт и даже переход на четырехдневную рабочую неделю может в корне поменять ситуацию», — сказано в аннотации к вышедшему сериалу.