Актеры Вилкова и Трубинер побывали на съемках в Заполярье

История контрразведчиков Сергея Сабурова и Елены Солей продолжается в сериале «Баренцево море». Артистам Павлу Трубинеру и Екатерине Вилковой, которые исполнили главные роли, пришлось отправиться в Заполярье для работы над проектом.

Действия продолжения «Черного моря» развернутся в 1944 году. По полученным у завербованного немецкого агента сведениям, планируется крупный диверсионный акт в порту Мурманска. Перед офицерами стоит задача не только спасти порт от взрыва, но и найти главу диверсионной группы.