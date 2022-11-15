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58 минут назад

Актеры Екатерина Вилкова и Павел Трубинер побывали на съемках в Заполярье

Слово и Дело

История контрразведчиков Сергея Сабурова и Елены Солей продолжается в сериале «Баренцево море». Артистам Павлу Трубинеру и Екатерине Вилковой, которые исполнили главные роли, пришлось отправиться в Заполярье для работы над проектом.

Актеры Вилкова и Трубинер побывали на съемках в Заполярье
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Действия продолжения «Черного моря» развернутся в 1944 году. По полученным у завербованного немецкого агента сведениям, планируется крупный диверсионный акт в порту Мурманска. Перед офицерами стоит задача не только спасти порт от взрыва, но и найти главу диверсионной группы.

Картину снимали в Заполярье, пишет «7Дней». Премьера сериала состоялась на телеканале «Россия-1».

Сериалы,Чёрное море,Павел Трубинер,
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