"Дом дракона" стал самым популярным сериалом октября

«Турецкий проект «Ветреный», «Дом дракона» от HBO и анимационный «Рик и Морти» стали сериалами, которыми больше всего интересовались жители России в октябре 2022 года», — рассказали в «Кинопоиске». В пресс-службе также рассказали, что в сентябре лидерами среди сериалов были «Дом дракона» и «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным.