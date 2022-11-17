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3 часа назад

"Дом дракона" стал самым популярным сериалом октября по версии "Кинопоиска"

Газета.Ruиещё 2

Представители «Кинопоиска» в беседе с ТАСС назвали самые просматриваемые сериалы на платформе в октябре.

"Дом дракона" стал самым популярным сериалом октября
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Турецкий проект «Ветреный», «Дом дракона» от HBO и анимационный «Рик и Морти» стали сериалами, которыми больше всего интересовались жители России в октябре 2022 года», — рассказали в «Кинопоиске». В пресс-службе также рассказали, что в сентябре лидерами среди сериалов были «Дом дракона» и «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным.

В топ-20 самых просматриваемых сериалов октября также вошли «Художник», «Постучись в мою дверь», «Игра на выживание», «Человек-бензопила», «Триггер», «Тетя Марта», «Контейнер», «Ходячие мертвецы», «Бесстыжие», «Собор», «Властелин колец: Кольца власти», «Надвое» и «Острые козырьки».

Сериалы,Игра на выживание,
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