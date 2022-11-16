Съемки сериала «Сексоголики» подошли к концу

В Москве завершились съёмки сериала «Сексоголики», рассказывающего о приличном мальчике Андрее и чуть менее приличной девочке Саше. Премьера сериала запланирована на 2023 год.
По сюжету Саша влюбляется в обаятельного Андрея. Боясь его потерять, девушка не решается рассказать ему, что она сексоголик. Загадочное поведение возлюбленной сводит Андрея с ума. Причем до такой степени, что он готов жениться на ней несмотря на то, что у них даже не было секса (по правилам анонимных сексоголиков Саше разрешено заниматься «этим» только в законном браке).
Режиссёр проекта Яна Гладких рассказала:
«Сексоголики» — это лирическая комедия, со множеством событий, которые происходят каждую минуту, и в то же время, история с драматическим стержнем, очень человечная. Мы постарались затронуть актуальные проблемы, показать героев, которые не бояться разбираться в себе, не стесняются быть такими, каковы они есть».
В сериале сыграли: Дарья Мельникова, Никита Еленев, Глеб Пускепалис, Максим Лагашкин, Полина Кутепова, Павел Ворожцов, Любовь Толкалина, Яна Кошкина и Даня Стеклов.