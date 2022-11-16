Съемки сериала «Сексоголики» подошли к концу

По сюжету Саша влюбляется в обаятельного Андрея. Боясь его потерять, девушка не решается рассказать ему, что она сексоголик. Загадочное поведение возлюбленной сводит Андрея с ума. Причем до такой степени, что он готов жениться на ней несмотря на то, что у них даже не было секса (по правилам анонимных сексоголиков Саше разрешено заниматься «этим» только в законном браке).