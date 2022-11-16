Продюсеры «Ходячих мертвецов» хотят отсудить $ 200 млн

Претензия Киркмана и продюсеров в том, что AMC якобы скрыла свои истинные доходы от сериала и заплатила им меньше положенного. Все судебные разбирательства начались ещё в 2017 году из-за аналогичной проблемы, но продолжаются до сих пор. Правда, до этого ни одного суда продюсеры выиграть не смогли.