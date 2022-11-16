Второй сезон сериала «Охотники» станет последним

Продюсеры решили завершить сезон.
Политический сериал «Охотники» не станет долгоиграющим проектом, несмотря на довольно звездный состав.
Первый сезон сериала с Аль Пачино и Логаном Лерманом в главных ролях вышел зимой 2020 года и набрал достаточно скромные просмотры и оценки критиков.
Тем не менее, агентам по борьбе с бывшими нацистами, пробравшимися в высшие эшелоны власти в середине семидесятых годов прошлого века, дали еще один шанс.
Второй сезон снимал режиссер Дэвид Вейл, известный по «Сумеречной зоне». Премьера этой части начнется на стриминг-сервисе Prime Video в середине января 2023 года.
Однако анализ будущих достижений проекта показал, что он едва ли станет популярней первого сезоне, который тоже не особо «выстрелил».
Поэтому было принято решение, что второй сезон «Охотников» в целом завершит этот проект. Третьей части не будет.