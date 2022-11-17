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5 часов назад

"Художник" стал главной премьерой года среди сериалов на российских телеканалах

Газета.Ru

Ретроспективная драма «Художник» стала главной сериальной премьерой 2022 года на российских телеканалах. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании-производителя проекта «ВайТ Медиа».

"Художник" стал главной премьерой года среди сериалов на российских телеканалах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Премьера «Художника» состоялась в онлайн-кинотеатре PREMIERE в сентябре 2022 года. Через месяц сериал увидели зрители телеканала «Россия 1». Согласно сервису «Медиаскоп», проект стартовал в эфире с шестого места среди всех проектов на российском телевидении, включая новостные передачи. Первая серия собрала у экранов 21,4% зрителей старше 18 лет в городах России с населением более 100 тыс. человек. Средняя доля просмотра всего сезона составила 18,8%. По данным источника, это единственный новый телесериал, достигший такого результата в 2022 году.

Генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева назвала проект «самой яркой сериальной телепремьерой года»:

«Ретроспективные детективы очень популярны среди зрителей и всегда вызывают интерес, они эмоционально понятны и близки зрителю. Когда нам в руки попал сценарий «Художника», стало ясно, что это «золотой кирпич». Так мы называем проекты, в которых есть все слагаемые успеха. Уже в процессе создания «Художника» мы поняли, что от рабочего материала просто невозможно оторваться. В «Художнике» захватывающий сюжет, невероятный актерский состав, детальная ретроспектива Москвы военных лет — все это позволило проекту стать самой яркой сериальной телепремьерой года и получить признание зрителей».

Действие ретро-детектива происходит в Москве 1944 года, где орудует банда преступников под предводительством загадочного Художника. На протяжении 16 серий четыре недели подряд зрители следили за расследованием майора Ефимова и капитана Сазонова и гадали, кто является главарем банды по кличке Художник. В сюжете сплелись судьбы героев Андрея Смолякова, Марины Александровой, Александра Горбатова, Андрея Мерзликина, Виктора Добронравова и других актеров.

Ранее зрители назвали «Художник» лучшим российским сериалом 2022 года.

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