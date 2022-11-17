"Художник" стал главной премьерой года среди сериалов на российских телеканалах

«Ретроспективные детективы очень популярны среди зрителей и всегда вызывают интерес, они эмоционально понятны и близки зрителю. Когда нам в руки попал сценарий «Художника», стало ясно, что это «золотой кирпич». Так мы называем проекты, в которых есть все слагаемые успеха. Уже в процессе создания «Художника» мы поняли, что от рабочего материала просто невозможно оторваться. В «Художнике» захватывающий сюжет, невероятный актерский состав, детальная ретроспектива Москвы военных лет — все это позволило проекту стать самой яркой сериальной телепремьерой года и получить признание зрителей».