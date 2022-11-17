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28 минут назад

На Netflix вышел мистический сериал "1899"

Газета.Ruиещё 1

На стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера мистического сериала «1899» от создателей «Тьмы» Янтье Фризе и Барана Бо Одара.

На Netflix вышел мистический сериал "1899"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По сюжету сериала, европейские иммигранты пытаются перебраться в Новый Свет на корабле, но по пути в Нью-Йорк сталкиваются с подозрительным судном, дрейфующим посреди океана.

Фрисе и Одар обещают, что сюжет задаст зрителю много загадок, однако путешествий во времени в нем не будет.

В сериале «1899» сыграли Антон Лессер («Игра престолов»), Александр Виллауме («Колесо времени»), Анайрин Барнард («Дюнкерк»), Матильда Олливье («Оверлорд»), Мигель Бернардо («Элита»), Клара Розагер («Морбиус»), Ричард Хоуп («Убийство на пляже») и Йонас Блоке («Она»).

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