На Netflix вышел мистический сериал "1899"

На стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера мистического сериала «1899» от создателей «Тьмы» Янтье Фризе и Барана Бо Одара.

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По сюжету сериала, европейские иммигранты пытаются перебраться в Новый Свет на корабле, но по пути в Нью-Йорк сталкиваются с подозрительным судном, дрейфующим посреди океана.