На Netflix вышел мистический сериал "1899"

На стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера мистического сериала «1899» от создателей «Тьмы» Янтье Фризе и Барана Бо Одара.
По сюжету сериала, европейские иммигранты пытаются перебраться в Новый Свет на корабле, но по пути в Нью-Йорк сталкиваются с подозрительным судном, дрейфующим посреди океана.
Фрисе и Одар обещают, что сюжет задаст зрителю много загадок, однако путешествий во времени в нем не будет.
В сериале «1899» сыграли Антон Лессер («Игра престолов»), Александр Виллауме («Колесо времени»), Анайрин Барнард («Дюнкерк»), Матильда Олливье («Оверлорд»), Мигель Бернардо («Элита»), Клара Розагер («Морбиус»), Ричард Хоуп («Убийство на пляже») и Йонас Блоке («Она»).