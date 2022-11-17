"Батя" победил в трех номинациях на фестивале веб-сериалов в США

Российский сериал «Батя» стал одним из триумфаторов фестиваля веб-сериалов NYC Web Fest 2022, который проходил в Майами 11-13 ноября. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ТНТ.

Комедия с Владимиром Вдовиченковым и Стасом Старовойтовым завоевала три награды и стала лидером по количеству номинаций. Проект победил в категориях «Лучшая роль второго плана» (Андрей Андреев), «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучшее освещение проекта». Всего в фестивале участвовали 40 цифровых веб-сериалов, пилотных серий и короткометражек со всего мира.

Членами жюри NYC Web Fest 2022 были звезда «Касла» и «Эйфории» Ника Кинг, актриса Кэти Сирл, актер и режиссер Александр Мартин и другие известные кинематографисты.

«Батя» был представлен на ТНТ в формате мини-сериала. Также проект вышел как полнометражный фильм и заработал около 500 млн рублей в прокате.