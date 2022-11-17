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1 час назад

Сериал "Батя" победил в трех номинациях на фестивале веб-сериалов в США

Газета.Ruиещё 1

Российский сериал «Батя» стал одним из триумфаторов фестиваля веб-сериалов NYC Web Fest 2022, который проходил в Майами 11-13 ноября. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ТНТ.

"Батя" победил в трех номинациях на фестивале веб-сериалов в США
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Комедия с Владимиром Вдовиченковым и Стасом Старовойтовым завоевала три награды и стала лидером по количеству номинаций. Проект победил в категориях «Лучшая роль второго плана» (Андрей Андреев), «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучшее освещение проекта». Всего в фестивале участвовали 40 цифровых веб-сериалов, пилотных серий и короткометражек со всего мира.

Членами жюри NYC Web Fest 2022 были звезда «Касла» и «Эйфории» Ника Кинг, актриса Кэти Сирл, актер и режиссер Александр Мартин и другие известные кинематографисты.

«Батя» был представлен на ТНТ в формате мини-сериала. Также проект вышел как полнометражный фильм и заработал около 500 млн рублей в прокате.

Ранее сериал «Батя» получил приз за лучший сценарий на фестивале веб-сериалов Bilbao Seriesland в Испании.

Сериалы,Касл,Эйфория,Стас Старовойтов,Андрей Андреев,
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