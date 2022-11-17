Лучшие озвучки сериалов: рейтинг студий

Не все могут похвастаться таким знанием английского языка, которое позволяет смотреть новые сериалы в оригинале. К счастью, сейчас озвучиванием занимается довольно много студий, и часто общее впечатление во многом зависит от перевода и озвучки.

«Рамблер» рассказывает о самых известных студиях, занимающихся озвучкой сериалов.

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Кураж Бамбей

Успех сериала «Теория большого взрыва» во многом зависел от перевода и озвучки студии «Кураж Бамбей». Кстати, с этого сериала и началась история студии. Когда-то Денис Колесников шутки ради перевел одну из серий ставшего уже культовым сериала, и шутка удалась. Дальше — больше: «Как я встретил вашу маму», «Майк и Молли», «Все ненавидят Криса». Несмотря на то, что перевод одноголосый — это совершенно не мешает смотреть, а наоборот кажется классной фишкой.

Кубик в кубе

В сериалах, озвученных этой студией, мы слышим уже два голоса — Руслана Габидуллина и Ольги Кравцовой. Но если этого не знать, то сразу вы точно не заметите, что голосов всего два. Дуэт бывшего кавеэнщика и его теперь уже бывшей жены нашел своих поклонников. Студия делает ставку на качество перевода и действительно смешные шутки без цензуры. Если вам близко чувство юмора Руслана и Ольги, нравятся их голоса, а ненормативная лексика не только не смущает, но и очень веселит, то вам точно понравится смотреть сериалы, озвученные студией «Кубик в кубе». Кстати, фанаты готовы ждать выхода новых серий в озвучке любимой студии и ни за что не соглашаются смотреть другие версии.

Гоблин

Многие открыли для себя «гоблинский перевод», когда посмотрели «Властелина колец», который перевел Дмитрий Пучков. Потом были другие части «Властелина колец», «Южный парк», «Матрица», «Звездные войны» и другие культовые, и не очень фильмы. Кстати, у Гоблина появилось много подражателей, что, конечно, вряд ли радует самого Дмитрия Пучкова.

Lostfilm

Студия получила свое название благодаря сериалу Lost, который в российском переводе назывался «Остаться в живых». В 2000 годы этот сериал стал настолько популярным, что дало возможность создателям и актерам студии продолжить работу. Потом были «Доктор Хаус», «Декстер», «Шерлок» и другие популярные сериалы. Кстати, в переводах Lostfilm ненормативной лексики нет, но переводам это не мешает быть точными и интересными.

Kravec

Основателем студии Kravec стал Андрей Кравец, который когда-то был одним из основателей студии Lostfilm, но в 2013 году решил окончательно отделиться. Студия занимается озвучиванием сериалов в том числе и для телеканалов, например, «Пятница» и «2+2», а еще занимается переводами сериалов для Amedia. Но политика студии такова — никакого мата в переводах.

Амедиа

Большая студия, которая с профессиональным подходом к делу берется за самые масштабные проекты «Игра престолов», «Американская история ужасов», «Настоящий детектив», «Элементарно» и другие. Студия стала постоянным партнером крупных зарубежных каналов — HBO и ShowTime.

Newstudio

Часто студия берется за переводы новых сериалов, которые сначала кажутся не самыми популярными, а в итоге становятся очень успешными. В их числе, например, «Форс-мажоры» и «Милые обманщицы». Кстати, студия работает довольно быстро, между зарубежной премьерой и выходом серии на русском языке проходит не слишком много времени.

Alexfilm

Эта студия начинала с переводов документальных фильмов, а потом занялась и сериалами. Этот шаг оказался правильным и принес студии успех и популярность среди зрителей, которые ценят профессионализм, точность перевода и качество озвучивания.

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