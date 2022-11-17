Психологический триллер "Замерзшие" выйдет 1 декабря

Сюжет разворачивается вокруг загадочной смерти жены старшего следователя Евгения (Артем Быстров) - ее обледенелый труп находят на окраине небольшого северного города. Главный герой начинает свою охоту за убийцей, не считаясь с "классическими" методами раскрытия преступлений. Влюбленная в протагониста напарница (Елена Тронина) пытается помочь Евгению и подавить в нем жажду мести, однако он отказывается принимать помощь. Убийства в городке продолжаются, а следователя отстраняют от работы. Приемный сын-подросток Евгения отворачивается от него, а единственным человеком, который сочувствует главному герою, оказывается сотрудник морга Митя (Владимир Канухин), страдающий от галлюцинаций.