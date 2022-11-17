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1 час назад

Психологический триллер "Замерзшие" выйдет 1 декабря

Газета.Ru

1 декабря 2022 года на стриминговых платформах "Иви" и Okko стартует показ психологического триллера "Замерзшие", который станет первым сериалом режиссера Адильхана Ержанова, пишет Lenta.ru.

Психологический триллер "Замерзшие" выйдет 1 декабря
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сюжет разворачивается вокруг загадочной смерти жены старшего следователя Евгения (Артем Быстров) - ее обледенелый труп находят на окраине небольшого северного города. Главный герой начинает свою охоту за убийцей, не считаясь с "классическими" методами раскрытия преступлений. Влюбленная в протагониста напарница (Елена Тронина) пытается помочь Евгению и подавить в нем жажду мести, однако он отказывается принимать помощь. Убийства в городке продолжаются, а следователя отстраняют от работы. Приемный сын-подросток Евгения отворачивается от него, а единственным человеком, который сочувствует главному герою, оказывается сотрудник морга Митя (Владимир Канухин), страдающий от галлюцинаций.

Ранее была названа дата премьеры второго сезона сериала "Игра на выживание".

Сериалы,Замёрзшие,Игра на выживание,Артем Быстров,Адильхан Ержанов,
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