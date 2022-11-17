Квентин Тарантино заявил о планах снять сериал в 2023 году

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино заявил о планах снять сериал, состоящий из восьми эпизодов, в следующем году. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщило издание Variety.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

У Тарантино уже есть некоторый опыт в производстве сериалов. Так, он снял два эпизода проекта о криминалистике «C.S.I. Место преступления» и одну серию «Скорой помощи».

Подробности предстоящего проекта Тарантино предпочел не раскрывать. Сюжетная линия сериала, а также актерский состав также на данный момент неизвестны.

До этого стало известно, что режиссер ответил на обвинения со стороны музыканта Канье Уэста в том, что он якобы украл у того идею для фильма «Джанго освобожденный».

По словам Тарантино, он придумал идею фильма еще до знакомства с рэп-исполнителем. Режиссер также добавил, что Канье Уэст действительно обращался к нему с просьбой сделать клип к треку «Gold Digger».