Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
17 ноября

Второй сезон сериала «Вампиры средней полосы» выйдет 13 декабря

Слово и Дело

Продолжение сериала «Вампиры средней полосы» выйдет в онлайн-кинотеатре Start уже в декабре.

Второй сезон сериала «Вампиры средней полосы» выйдет 13 декабря
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Пресс-служба стримингового сервиса сообщает, что в сериале будет восемь серий по 48 минут, а первая появится в Сети 13 декабря. К своим ролям в шоу вернулись актеры Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лысенков.

«Эта роль меня не то что перезагрузила, а примирила с моим актерским возрастом. Да, 65 лет, но каких! Мне не надо гримироваться, мне надо только зачесать вперед волосы, убрать от себя руки гримеров – на мне нет ни грамма грима – и вспомнить, на какую ногу я хромаю. Все!» — цитирует Стоянова пресс-служба Start.

В новом сезоне к актерскому составу присоединились Лукерья Ильяшенко, Ева Смирнова, Анастасия Стежко и Андрей Соколов.

Сериалы,Дмитрий Лысенков,Анастасия Стежко,Артем Ткаченко,Дмитрий Чеботарев,Ольга Медынич,Лукерья Ильяшенко,Юрий Стоянов,Андрей Соколов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители