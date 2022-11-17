Второй сезон сериала «Вампиры средней полосы» выйдет 13 декабря

Продолжение сериала «Вампиры средней полосы» выйдет в онлайн-кинотеатре Start уже в декабре.
Пресс-служба стримингового сервиса сообщает, что в сериале будет восемь серий по 48 минут, а первая появится в Сети 13 декабря. К своим ролям в шоу вернулись актеры Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лысенков.
«Эта роль меня не то что перезагрузила, а примирила с моим актерским возрастом. Да, 65 лет, но каких! Мне не надо гримироваться, мне надо только зачесать вперед волосы, убрать от себя руки гримеров – на мне нет ни грамма грима – и вспомнить, на какую ногу я хромаю. Все!» — цитирует Стоянова пресс-служба Start.
В новом сезоне к актерскому составу присоединились Лукерья Ильяшенко, Ева Смирнова, Анастасия Стежко и Андрей Соколов.