Второй сезон сериала «Вампиры средней полосы» выйдет 13 декабря

«Эта роль меня не то что перезагрузила, а примирила с моим актерским возрастом. Да, 65 лет, но каких! Мне не надо гримироваться, мне надо только зачесать вперед волосы, убрать от себя руки гримеров – на мне нет ни грамма грима – и вспомнить, на какую ногу я хромаю. Все!» — цитирует Стоянова пресс-служба Start.